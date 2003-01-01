Умер Марлен Хуциев

В Москве на 94-м году жизни скончался кинорежиссер Марлен Хуциев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ. На днях его госпитализировали с внутренним кровотечением, но спасти режиссера не удалось.

Хуциев родился в Тбилиси в 1925 году. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, мастерскую Игоря Савченко. Работал на Одесской киностудии и «Мосфильме», руководил ТО «Экран» Центрального телевидения. Среди самых знаменитых картин Марлена Хуциева — «Июльский дождь», «Был месяц май», «Мне двадцать лет», «Весна на Заречной улице». Его последней работой стала драма 2017 года «Невечерняя». Нередко Хуциев выступал и как автор сценария, и как актер.

Марлен Хуциев также прославился и административной деятельностью в области кино. Вел мастерскую режиссуры игрового кино и заведовал кафедрой во ВГИКе, в конце 1980-х возглавил Гильдию кинорежиссеров России, а в 1998-м стал председателем комитета по игровому кино Союза кинематографистов России. Но в памяти режиссер останется как выразитель настроения целого советского поколения, автором картин, полных надежды и лиризма.