Фильмы Netflix снова не появятся в Каннах

Каннский кинофестиваль остался при своей позиции, несмотря на дружественную встречу арт-директора фестиваля Тьерри Фремо и главы стримингового сервиса Теда Сарандоса в Лос-Анджелесе. Как говорят источники, стороны пообедали и тепло пообщались, но фильмы Netflix так и не войдут в конкурс знаменитого фестиваля.

Война Канн и Netflix началась после 2017 года, когда две картины стримингового сервиса — «Окча» и «Истории семьи Мейровиц» — участвовали в конкурсе фестиваля, что вызвало шквал негодования со стороны французских кинотеатров. Они требовали, чтобы Netflix подчинился французским законам выпуска фильмов онлайн через три года после кинотеатрального релиза. В ответ Netflix просто отозвал все свои фильмы из программы 2018 года. Тогда Канны лишились таких фестивальных хитов, как «Рома» Альфонсо Куарона и «Баллада Бастера Скраггса» братьев Коэн. После того как Куарон собрал множество наград, включая «Оскар», многие решили, что Каннский фестиваль сдастся, но не тут-то было.

Таким образом, в программе фестиваля точно не будет «Ирландца» Мартина Скорсезе с Аль Пачино и Робертом Де Ниро, «Прачечной» Стивена Содерберга с Мэрил Стрип и Гари Олдманом, «Короля» Дэвида Мишо с Тимоти Шаламе и Робертом Паттинсоном и «Неограненных драгоценностей» братьев Сэфди. Справедливости ради надо сказать, Netflix заявил, что у него и нет полностью готовой картины к фестивалю, зато уже сейчас понятно, чем с радостью разживутся Венеция и Торонто.

Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 24 мая. КиноПоиск будет освещать для вас это событие.

Источник: Variety