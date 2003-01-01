Фанаты внедрили Дэдпула в трейлер финальных «Мстителей»

Шуточный ролик появился несколько дней спустя, после того как Marvel внезапно выпустила второй трейлер блокбастера «Мстители: Финал». Умельцы смонтировали новый материал из трейлера с кадрами из фильмов про Дэдпула, визуализировав шутки о том, что болтливый наемник мог бы удачно вписаться в «мстительную» команду.

В ролике Дэдпул появляется буквально в каждом кадре со своими острыми комментариями, в основном говорит «Скучно! Скучно!» на пафосные пассажи героев о том, что нужно победить любой ценой. Тони Старка Дэдпул обвиняет в том, что он не смог спасти мир, Тора — в том, что уничтожил Асгард, Черную Вдову — что упражняется в стрельбе в такое сложное время. Также Дэдпул попадает под стрелы дочки Соколиного Глаза и Мьельнир.

Шутки о Дэдпуле в команде Мстителей могут вполне стать реальностью, поскольку Disney, у которой права эту команду, купила студию 20th Century Fox, владеющую правами на Дэдпула. Кевин Файги уже обмолвился о планах на героев Marvel, которые ранее принадлежали «Фоксам» — например, перезапустить «Людей Икс» и «Фантастическую четверку». Суперуспешному «Дэдпулу» перезапуск, скорее всего, не грозит, а вот долгожданное сотрудничество с персонажами киновселенной Marvel явно не за горами.