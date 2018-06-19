«Квартет И» сделает сиквел «Громкой связи»

Об этом у себя в Facebook сообщил продюсер картины Рубен Дишдишян. По его словам, такие мысли появились еще прошлым летом, когда он посмотрел первый монтаж картины. Создатели тогда решили: если «Громкая связь» соберет в прокате больше 500 млн рублей, они задумаются о продолжении. И поскольку этот рубеж у официального российского ремейка «Идеальных незнакомцев» пройден, продолжению быть. Дишдишян обещает, что на этот раз сценарий фильма будет оригинальным, что логично, ведь у оригинальной картины Паоло Дженовезе сиквелов нет.
Права на ремейк «Идеальных незнакомцев» были проданы, помимо России, в США, Испанию, Францию, Германию, Индию и Южную Корею. В последней до сего момента история пользовалась наибольшим успехом. По сюжету друзья детства с супругами и подругами собираются на ужин и решают сыграть в странную игру: все телефоны на стол, звонки на громкую связь, СМС зачитываются вслух. Разумеется, ничем хорошим затея не кончилась. Российская версия довольно точно следует оригиналу Дженовезе, лишь допуская «более светлый финал». Главные роли сыграли участники «Квартета И», также в картине снялись Ирина Горбачева, Мария Миронова и Анастасия Уколова. Кто из них вернется в сиквел, пока не сообщается.
Источник: Фейсбук Рубена Дишдишяна