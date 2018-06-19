«Квартет И» сделает сиквел «Громкой связи»

Об этом у себя в Facebook сообщил продюсер картины Рубен Дишдишян. По его словам, такие мысли появились еще прошлым летом, когда он посмотрел первый монтаж картины. Создатели тогда решили: если «Громкая связь» соберет в прокате больше 500 млн рублей, они задумаются о продолжении. И поскольку этот рубеж у официального российского ремейка «Идеальных незнакомцев» пройден, продолжению быть. Дишдишян обещает, что на этот раз сценарий фильма будет оригинальным, что логично, ведь у оригинальной картины Паоло Дженовезе сиквелов нет.