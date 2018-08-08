Джеймс Ганн перезапустит «Отряд самоубийц»

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Продюсер Питер Сафран рассказал, что фильм будет не сиквелом картины Дэвида Эйра, а полным перезапуском франшизы. Джеймс Ганн, напомним, не только сядет в режиссерское кресло, но и напишет сценарий.

«Во-первых, мы не называем фильм „Отряд самоубийц 2“? потому что это полный ребут. Так что название картины — „Отряд самоубийц“, и? мне кажется, люди будут от этого в восторге, — заявил Сафран. — В сценарии будет все, чего вы ждете от Джеймса Ганна. Думаю, это о многом говорит и многое обещает».

Тем не менее из фильма Эйра в фильм Ганна кое-кто перекочует: появятся Дэдшот (с Идрисом Эльбой в этой роли вместо Уилла Смита) и Харли Квинн (Марго Робби никто не заменит). Но появится и целый ряд новых персонажей: Король Акул, Крысолов, Человек-в-Горошек и Миротворец (им, возможно, станет Дэйв Батиста).

Буквально на днях стало известно, что студия Disney вернула Джеймса Ганн в режиссеры «Стражей Галактики 3», и он, таким образом, стал первым, кто полноценно снимет фильмы и для Marvel, и для DC. Сафран считает, что для Ганна в этом нет никакого давления, поскольку изначально были расставлены приоритеты: первым он снимает «Отряд самоубийц», а лишь затем третьих «Стражей». «Это лучшее решение для обоих миров, фанатов и самого Ганна».

В том, что Ганн поработает для обеих кинокомиксовых вселенных, Сафрану нравится мнение режиссера: любителей комиксов и супергероев объединяет гораздо большее, чем разделяет. Соперничество Marvel и DC Ганн назвал абсурдным, и продюсер с ним солидарен. «Надеюсь, вы увидите, что можно быть фанатом Marvel и DC одновременно, и мир при этом не сойдет с орбиты».

Премьера нового «Отряда самоубийц» назначена на 4 августа 2021 года.

Источник: JoBlo

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