Эзра Миллер сам напишет сценарий «Флэша»

У сольного проекта про Барри Аллена, получившего возможность передвигаться со скоростью света, опять проблемы. Режиссеры Джон Фрэнсис Дэйли и Джонатан М. Голдштейн (сценаристы блокбастера «Человек-паук: Возвращение домой») не могут найти общего языка с исполнителем главной роли Эзрой Миллером в тональности фильма. Дэйли и Голдштейн хотят сделать более легкую версию картины, основываясь на успехе «Аквамена», собравшего миллиард долларов в мировом прокате. Режиссеров и студию Warner Bros. убеждает в таком подходе и шумиха вокруг грядущего фильма «Шазам!», который также подается как «быть супергероем — это весело!».

Эзра Миллер, сыгравший Флэша в «Лиге справедливости», напротив, считает, что сольник про его героя должен быть мрачным. Весь прошлый год режиссеры, студия и актер пытались найти компромисс, и в итоге Миллер предложил такой вариант: он напишет сценарий сам, а «Уорнеры» позже выберут лучшую версию. Для этого Эзра объединился с прославленным Грантом Моррисоном, о культовом влиянии которого на перемены в мире DC мы рассказывали в связи с выходом сериала «Роковой патруль».

Warner Bros. в итоге получит две версии сценария — от Миллера и Моррисона и уже прикрепленных к проекту Джоби Харольда, Гарднера Фокса и Гарри Ламперта. Какой именно вариант выберут боссы студии, предсказать сложно, несмотря на желание «быть повеселее». У «Флэша» бесконечно менялись как режиссеры, так и сценаристы. Изначально его должны были снимать Фил Лорд и Кристофер Миллер, покинувшие проект ради другого сольника — про Хана Соло (с которым у них в результате тоже не сложилось). Затем проект передали в руки любителя мэшапов Сета Грэма-Смита, но он не смог договориться со студией, и его заменили на Рика Фамуйиву, чье видение фильма потом показалось «Уорнерам» слишком рисковым. В итоге режиссерское кресло заняли авторы анимационного «Человека-паука», но, как видим, они перестали устраивать главного актера.

Инсайдеры говорят, что, если Warner Bros. не выберет сценарий Миллера, он может покинуть проект. У студии при этом остается не так много времени, чтобы определиться: контракт на «Флэша» у Эзры истекает в мае этого года. Съемки при этом должны начаться в ноябре, поскольку в июле Миллер снимается в другом проекте студии — третьих «Фантастических тварях». В прокат «Флэш» выйдет в 2021 году.

Источник: THR