Американский бокс-офис: Волшебный парк неожиданностей

В тексте указаны сборы в США и Канаде с 15 по 17 марта. Данные предварительные и могут измениться. 1. «Капитан Марвел» (2-я неделя), 69,3 млн долларов (-54,8%), 4310 кинотеатров Зрители согласны с Marvel в том, что добро должно быть с кулаками, и продолжают нести деньги студии Disney. Падение сборов в 54,8% во второй уик-энд — нормальное явление для супергеройского кино, которое зрители торопятся посмотреть в первые же выходные. У «Капитана Марвел» эта цифра даже чуть ниже среднего. Летчица Кэрол Дэнверс хорошо зарабатывает и за пределами Америки: 132 миллиона в Китае, по 30 с лишним в Южной Корее и Великобритании. На этой неделе фильм вышел в Японии, где, разумеется, тоже стал лидером проката. Сейчас общие сборы «Капитана» — 266 миллионов в США и Канаде и 494 миллиона в остальном мире, в сумме 760 миллионов. Спустя всего 10 дней после релиза фильм уже входит в первую десятку вселенной Marvel и без труда возьмет миллиардную планку через пару-тройку недель. «Капитан Марвел» отличается от обычного релиза: в соцсетях шум вокруг фильма не утихает после премьеры, кроме того, на фильмы Marvel самые преданные зрители ходят по несколько раз. Помог делу и удачно выпущенный трейлер «Мстители: Конец игры». Поэтому не исключено, что и на следующей неделе «Капитан» удержится на первом месте рейтинга.

2. «Волшебный парк Джун» (1-я неделя), 16 млн долларов, 3838 кинотеатров

Прогнозы на первый уик-энд были более сдержанными, чем реальный результат семейного мультфильма о воображаемом парке аттракционов маленькой девочки Джун. Студия Paramount предсказывала своему релизу сборы в 10—14 миллионов. Другое дело, что поводов для радости все равно немного: при бюджете в 100 млн долларов «Волшебному парку» нужно было начинать с 20 с чем-то миллионов, чтобы рассчитывать на прибыль от проката. На следующей неделе в американских школах будут весенние каникулы, и это должно поправить ситуацию, но еще через неделю Disney выпустит на волю летающего слона «Дамбо», и с ним «Волшебный парк» конкурировать не сможет. Мультфильм во многом стал жертвой обстоятельств. Работа над ним началась еще пять лет назад, после чего сперва сменился директор анимационного отделения Paramount, а потом проект лишился режиссера — в январе прошлого года Дилан Браун был уволен после обвинений в неподобающем поведении. Эта чехарда не могла пойти «Волшебному парку» на пользу. Когда фильм уже почти был закончен, руководство студии решило внести изменения в сюжет, а в случае анимации это ведет к огромным расходам — приходится перерисовывать целые сцены. Дети относятся к фильму некритично: зрители младше 18 лет оценивают мультфильм на A (по данным CinemaScore). Проблема в том, что родителям тоже надо как-то выдержать сеанс, а им «Волшебный парк» нравится гораздо меньше (3,5 звезды из 5 в опросах PostTrak).

3. «В метре друг от друга» (1-я неделя), 13,1 млн долларов, 2803 кинотеатра

Как и «Волшебный парк Джун», трогательная мелодрама о влюбленных подростках, которые не могут приближаться друг к другу из-за редкого заболевания, собрала на старте больше, чем от нее ждали. Это далеко не первый за последнее время малобюджетный фильм про любовь тинейджеров (см. «Почти семнадцать», «Весь этот мир» и «С любовью, Саймон»), но по результатам лучший. Кстати, Хейли Лу Ричардсон из «Почти семнадцать» здесь в главной роли. Критики сетуют на обилие жанровых клише, но где вы видели подростковое кино без клише? Публике фильм все равно нравится: на Rotten Tomatoes рейтинг зрителей выше рейтинга прессы на 31% (83 против 52). Душещипательная драма привлекла в залы в основном девушек (82% зрителей — женщины, 45% были младше 25 лет). При таком возрастном составе неудивительно, что медиаканалами рекламной кампании фильма стали не только YouTube и Instagram, но и Snapchat и TikTok.

4. «Как приручить дракона 3» (4-я неделя), 9,3 млн долларов (-36,4%), 3727 кинотеатров (-315) Завершение драконьей трилогии потеряло всего треть сборов по сравнению с прошлой неделей, но по-прежнему отстает от остальных фильмов франшизы. У предыдущего сиквела на четвертой неделе было на 3% больше прибыли. Общие сборы в Америке у Иккинга и Беззубика — 135 миллионов, всего по миру — 466 миллионов.

5. «Мэдея на похоронах» (3-я неделя), 8,1 млн долларов (-35,1%), 2350 кинотеатров (-92) Тайлер Перри нашутил еще 8 миллионов в свою копилку и замкнул пятерку лидеров. 59 миллионов сборов на третьей неделе проката — отличный результат для малобюджетной комедии.

6. «Не запятнай Фриду 2» (1-я неделя), 3,9 млн долларов, 472 кинотеатра

Третий фильм в десятке для компании Lionsgate — комедия на испанском языке, выпущенная соответствующим подразделением компании, Pantelion Films. Главный герой первой части «Фриды», уголовник с удачным для русского уха именем Зеки, стал честным человеком и собирается жениться, но все идет не так. Фильм нацелен на один конкретный сегмент зрительского рынка — зрителей латиноамериканского происхождения, и в этом сегменте «Фрида 2» очень успешна. Комедия собрала 8250 долларов на копию — почти вдвое больше, чем самый кассовый новый релиз недели, «Волшебный парк Джун». Характерно, что большую часть прибыли фильм получил в западных штатах, где проживает больше всего испаноязычных американцев. Сиквел стартовал даже лучше оригинала (у него было 3,6 млн долларов в первый уик-энд), а оценка A на CinemaScore показывает, что зрители не разочарованы.

7. «Битва за Землю» (1-я неделя), 3,2 млн долларов, 2548 кинотеатров

Битва была проиграна еще до начала сражения: студия Focus Features даже не стала устраивать пресс-показы, чтобы было поменьше рецензий. Некоторые критики все же отважились посмотреть на очередное вторжение инопланетян и выдали ему 49% на Rotten Tomatoes — плохой результат, но бывает, между прочим, и хуже (например, у «Волшебного парка Джун»). У публики оценки более однозначные: C- на CinemaScore — оценка, близкая к минимальной. Фильм Руперта Уайатта (он снимал «Восстание планеты обезьян») получился, по отзывам зрителей, невнятным и скучным, и попытка сделать недорогой, но умный сай-фай вроде «Из машины» провалилась. «Битва за Землю» стоила 25 миллионов в производстве, и прибыли продюсерам не видать.

8. «ЛЕГО Фильм 2» (6-я неделя), 2,1 млн долларов (-44,8%), 2046 кинотеатров (-884) Сборы у лего-человечков довольно слабые по меркам этой франшизы, но в минувшие выходные и у них был повод для радости. Мультик стал пятым фильмом с начала года, перебравшимся за отметку в 100 миллионов домашних сборов (после «Стекла», «1+1: Голливудская история», «Капитана Марвел» и «Как приручить дракона 3»).

9. «Алита: Боевой ангел» (1-я неделя), 1,9 млн долларов (-40,9%), 1696 кинотеатров (-678)

А вот «Алита» до 100 миллионов в Америке не доберется. Дорогой боевик Роберта Родригеса о мире будущего сейчас собрал в домашнем прокате 81 млн долларов. Мировой бокс-офис при этом приближается к 400 миллионам.

10. «Зеленая книга» (18-я неделя), 1,3 млн долларов (-49,2%), 1320 кинотеатров (-777) Уже несколько месяцев «Зеленая книга» то покидает первую десятку, то возвращается в нее. При этом победившая на «Оскаре» комедия о расовых отношениях ни разу не попадала в топ-5 рейтинга, и среди всех фильмов, которым это не удавалось, она находится сейчас на пятом месте по сборам. И имеет все шансы перейти на четвертое, обогнав «Мне бы в небо» с Джорджем Клуни. Успех на «Оскаре» и других кинопремиях продлил прокатную жизнь фильму Питера Фаррелли, но все же 18-я неделя окажется для него последней в десятке. За все это время «Зеленая книга» собрала 82 млн долларов в США и Канаде и еще 192 миллиона за рубежом.