Студия Disney вернула Джеймса Ганна на пост режиссера «Стражей Галактики 3»

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Джеймс Ганн поставит для Disney третьих «Стражей Галактики». Источники отмечают, что глава студии Алан Хорн несколько раз встречался с Ганном и обсуждал с ним возможные способы разрешения ситуации. Удовлетворившись публичными извинениями Ганна и тем, как повел себя постановщик после увольнения, Хорн решил восстановить Ганна на посту режиссера картины.

20 июля 2018 года, после того как несколько консервативно настроенных пользователей нашли в Twitter Ганна старые записи, где он шутит на тему сексуального насилия и педофилии, Disney уволила Ганна с поста режиссера «Стражей Галактики 3». Работа над картиной была приостановлена, и студия неоднократно заявляла, что не планирует продолжать сотрудничество с постановщиком.

«Я невероятно благодарен каждому, кто поддерживал меня на протяжении последних месяцев, — написал Ганн в Twitter после продолжительного затишья. — Я постоянно учусь на своих ошибках и намерен и дальше работать над собой, чтобы стать лучше. Я чрезвычайно признателен Disney за их решение и с радостью продолжу снимать фильмы, которые исследуют любовь, связывающую нас всех. Я был и всегда буду благодарен за вашу любовь и поддержку. От всего сердца, спасибо вам. С любовью к вам всем».

Подробнее о том, как и за что увольняли Ганна, КиноПоиск рассказывал здесь.

После ухода постановщика от Disney многие голливудские продюсеры выказали желание сотрудничать с ним. В итоге Ганна перехватила студия Warner, предложив написать и поставить продолжение «Отряда самоубийц». Режиссер уже начал подготовительную работу над проектом — как минимум в плане сценария.

Согласно источникам, студии смогли достигнуть соглашения: Ганн приступит к съемкам «Стражей Галактики 3» после окончания работ над перезапуском «Отряда самоубийц». Новый фильм о команде суперзлодеев на службе правительства увидит свет в августе 2021 года, так что третьи «Стражи» появятся в кинотеатрах не раньше 2022—2023-го.

Источник: Deadline

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