Трейлеры недели: Прощание с сыном, образование и искусство самообороны

«Бэтмен против Черепашек-ниндзя»

Для Темного рыцаря наконец-то нашлись достойные противники — мутанты из нью-йоркской канализации. Герои, понятное дело, сперва подерутся между собой, но потом поймут, что лучше работать вместе, чтобы остановить Шредера и Ра’с аль Гула. Если не устраивает современная безбашенная версия Черепашек-ниндзя, то этот вариант наверняка придется по душе.

«Ветер»

Участник программы Midnight Madness кинофестиваля в Торонто, вестерн-хоррор о женском одиночестве. Дикий Запад, конец XIX века. Где-то в бескрайних прериях живет молодая пара. Муж часто отлучается на заработки в город и оставляет Лиззи одну, поэтому она очень обрадовалась, когда рядом поселилась еще одна семейная пара. Теперь женщине есть с кем поговорить и провести время. Но, забеременев, новая подруга начинает странно себя вести и утверждать, что где-то поблизости бродит нечто потустороннее.

«Воин»

Сериал, как утверждается, снятый по ранним рассказам Брюса Ли, выглядит так, как если бы действие скорсезевских «Банд Нью-Йорка» происходило в китайском квартале. Молодой эмигрант из Китая, неплохо владеющий боевыми искусствами, приезжает в Сан-Франциско и сразу же оказывается в эпицентре бандитских войн в местном Чайнатауне.

«Джунгли»

История о мужчине и его слонике. Еще в детстве герой подружился со слоненком, живущим в джунглях, и назвал его Бола. Друзья сквозь года пронесли теплые отношения, и вот уже взрослым мужчиной наш любитель природы сталкивается со злобными браконьерами, угрожающими стаду Болы. Джунгли зовут, и большой друг слонов — смелый, ловкий и умелый — напомнит злоумышленникам, что тут таких не любят.

«Диета из Санта-Клариты», третий сезон

Новый сезон сериала о непростой жизни зомби посреди милого американского пригорода. На этот раз перед героями встанет вопрос о вечном браке, о том, что делать с пауком-мутантом и как спастись от рыцарей секретного ордена, поклявшихся истребить нежить.

«Искусство самообороны»

В попытке совладать с собственными страхами зажатый бухгалтер Кейси записывается на курсы карате. В итоге юноша, обладающий внешностью и повадками Джесси Айзенберга, попадает в странный мир насилия и гипермаскулинности, где стандартные правила мужественности возведены в абсолют.

«Исчезновение Мэделин Маккэнн»

Очередной документальный проект Netflix, в подробностях рассказывающий о реальном преступлении. На этот раз дело касается маленькой английской девочки, пропавшей без следа во время семейного отдыха в Португалии. Создатели документалки расследуют одно из самых громких исчезновений последних лет, пытаясь найти ответ на вопрос: куда пропала Мэделин Маккэнн?

«Образование»

Знакомая история о двух подругах, которые в преддверии окончания школы решили наконец оторваться. Для этого они намерены посетить самую крутую вечеринку в городе, но сперва ее надо еще найти, что сопряжено с определенными приключениями. Фильм — дебют в полнометражной режиссуре актрисы Оливии Уайлд. Если судить по первым отзывам с кинофестивалей, то у нее получилось сделать очень смешное и душевное, пускай и не самое оригинальное, кино.

«Оседлать волну с тобой»

Новое полнометражное аниме автора, не настолько любимого народом, как Синкай и Миядзаки, но с не менее узнаваемым художественным стилем. Первокурсница Хинако переезжает в небольшой прибрежный городок, где знакомится с пожарным Минато. Молодые люди разделяют увлечение серфингом и, проводя вместе все больше времени, влюбляются друг в друга. Но как бы ни были сильны чувства девушки к Минато, парень считает, что должен посвятить жизнь спасению других.

«Прощай, сын мой»

Еще один берлинский триумфатор, ведущие артисты которого получили главные актерские награды фестиваля — за лучшую мужскую и женскую роли. Фильм рассказывает историю простой китайской семьи на протяжении десятилетий. Трехчасовая драма о том, как на судьбе пары рабочих сказались коммунистическая политика «одна семья — один ребенок», аборт, гибель сына и прочие перипетии жизни.

«Рами»

Комедия о жизни мусульманина в современном мегаполисе. Рами Хассан — американец египетского происхождения, живущий в Нью-Джерси. Он и рад бы жить нормальной жизнью, но его разрывают противоречия двух культур. С одной стороны, он ведет себя как типичный миллениал, а с другой — пытается придерживаться родной веры.

«Семья»

Пока зрители жалуются на засилье супергероев в кино, Голливуд выпускает очередной фильм о трудоголике, который должен понять ценность семьи и человеческих отношений. В главной роли — Тейлор Шиллинг из сериала «Оранжевый — хит сезона». В роли проблемы — странная девочка-подросток, желающая стать джаггало.

«Та еще парочка»

Шарлиз Терон и Сет Роген в ролях двух противоположностей — влиятельной женщины-политика и эксцентричного журналиста, которым суждено быть вместе. Но сперва надо разыграть комедию, где второй поможет первой осознать себя и расслабиться.

«Так сказал Чарли»

Режиссер «Американского психопата» Мэри Хэррон возвращается с историей об окружении Чарли Мэнсона. В центре сюжета — молодой аспирант, который пытается разобраться в деле «Семьи» Мэнсона. Он общается с тремя женщинами — его бывшими последовательницами, пока они отбывают заключение. Постепенно через их воспоминания у него складывается картина ужасных событий прошлого.

«Чернобыль»

Английская попытка взглянуть на печально известную техногенную катастрофу. Есть отличный актерский состав и минимум клюквы и прочих балалаек. Их место занимает серьезная попытка разобраться в происшествии, показанная глазами члена ЦК КПСС Бориса Щербины, который первым оказался на АЭС, и физика-ядерщика Ульяны Хомик, всеми силами пытающейся понять причину катастрофы и предотвратить будущие аварии.