Снимите это немедленно: Реакция на трейлер четвертых «Мстителей»

Новый трейлер блокбастера «Мстители: Финал», без всяких предупреждений появившийся в сети, буквально взорвал интернет. Пока одни фанаты (как и КиноПоиск) кинулись разбирать ролик на составляющие, выискивая всевозможные улики и зацепки, другие просто радовались/плакали в предвкушении предстоящего зрелища. Собрали для вас несколько забавных реакций. «Я, рассматривая каждую сцену, чтобы ничего не пропустить».

«Я в попытке разобрать трейлер „Мстители: Финал“ и все соединить».

На постере обнаружился Человек-паук.

«Как вам новая прическа Соколиного Глаза в „Финале“?»

«Скотт Лэнг прикончит Таноса».

«Я после просмотра трейлера „Финала“».

«Братья Руссо выбирают, какие моменты включить в трейлер „Финала“».

Черная Вдова и Клинт Бартон

«Я смотрю, эти двое сделали себе модные печальные прически».

«Дружба Клинта и Наташи — одна из самых красивых в киновселенной Marvel. Клинт — Грут для Ракеты/Наташи».

«Дружба Клинта и Наташи такая прекрасная. Он для нее как старший брат».

«Клинт и Наташа держатся за руки в новом трейлере?! Мое сердце».

Капитан Америка и грядущая смерть

«Капитан Америка умрет».

«„Война бесконечности“ была фильмом Железного человека и Тора, а „Финал“, судя по всему, фильм Капитана Америка. Что 10 000 000% нечестно, ведь к концу на 100 000 000 000% умрет».

«Они стопудово в этот раз собираются убить Капитана Америка».

«Я переживаю, что Капитан Америка на постере по центру!»

«После „Финала“ Капитан Америка — труп».

«Поверить не могу, что они реально показали в трейлере последние моменты Стива».

Воитель и Ракета

Наплечная Ракетная установка.

«Ракета и Роуди? Я за!»

«Я: Агх, я слышу, „Финал“ идет три часа. Я не хочу три часа Мстителей. *Видит Ракету на плече Воителя* Тоже я: НУ, ХОРОШО».

«Ракета на плече Роуди напомнил мне, что он последний живой Страж».

«Странно ли это, что меня больше всего интересует Ракета, разъезжающий на плече Воителя? Не могу представить более разрушительного оружия».

«Лучшая часть трейлера „Финала“? Ракета на плече Воителя с этой злобной, садистской ухмылкой».

Тони Старк и жизнь

Здесь все радуются, что Тони вернулся из космоса живым и, скорее всего, невредимым.

Хотя кое-кто подозревает, что все не так уж и просто.

Мстители и новые костюмы

Кто-то подметил, что белые костюмы похожи по дизайну на костюмы из мультсериала «Мстители: Величайшие герои Земли».

«Стив Роджерс не может умереть в этом богомерзком убогом костюме. Я этого не позволю».

«Все „Финале“ выглядит отлично, кроме костюмов. Терпеть их не могу».

«Прически и костюмы в „Финале“. Фэшн-катастрофа».

Тор и Кэрол

«Вы его не видели?»

«Тор улыбается! Впервые за долгое время! Это сделала Кэрол!»

«Тор и Кэрол через пять секунд после встречи».

«Кэрол Дэнверс и Тор встречаются в „Финале“, зная, что они самые могущественные сволочи во Вселенной».

«Кэрол и Тор ржут над Наташей, которая тренируется с пистолетом, чтобы выйти против Таноса».

«Танос, когда Тор и Капитан Марвел подходят к нему, пока он занимается фермерством».

«Танос сваливает, увидев Тора и Кэрол вместе».

«Я уже слышу, как Танос щелкает сам себя».

«Мои два космических ангела, светящиеся детки наконец-то встретились».

«Тор и Кэрол вместе такие».

«Старо: Тор и Кэрол вместе. Ново: Тор познакомит Кэрол с Валькирией и такой: „А теперь целуйтесь“».

«Честно, готов поспорить, они заставят Кэрол поднять молот Тора, и она такая: „Чего? Вот эту мелочь?“ — и просто поднимает его как БОГ, а Тор такой...»