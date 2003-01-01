Рупер Уайатт рассказал о несостоявшейся версии «Гамбита»

На кинофестивале «На север через северо-запад» режиссер Руперт Уайатт, в свое время первым занявший пост режиссера экранизации комиксов «Гамбит», рассказал о том, каким мог стать его фильм. Уайатт планировал сделать криминальную драму в духе «Крестного отца», но провал «Фантастической четверки» заставил его в итоге оставить проект.

«Было круто, у нас была очень захватывающая история типа „Крестного отца“ с мутантами, в мире Нового Орлеана с разными бандами», — вспоминает режиссер.

«Да, это был типа как фильм об ограблении. В смысле исторический, — продолжает режиссер. — Там было про 1970-е, вплоть до наших дней. Он был о бандах мутантов и ощущении принадлежности, трайбализма в этой среде, напоминающей байю. Болота Нового Орлеана. Было бы весело».

По словам Уайатта, когда он оставил режиссерское кресло проекта, сценарий «Гамбита» переработали. Ченнинг Татум, который по-прежнему значится как исполнитель главной роли, переписал его в духе романтической комедии. Уайатт признался, что читал новую версию, и она ему даже понравилась, но он задумывал другое кино.

Гамбит, также известный как Реми ЛеБо — вор экстра-класса родом из Луизианы, мастер рукопашного боя и отличный акробат. Благодаря своей способности мутанта Реми умеет контролировать кинетическую энергию, заряжая любые неорганические материалы и заставляя их взрываться. Как правило, для этого Гамбит использует игральные карты, которые он кидает с идеальной точностью.

Сейчас судьба проекта находится под вопросом. Татум и его продюсер Рид Каролин все еще планируют сделать «Гамбита», но режиссерское кресло фильма уже несколько месяцев пустует. Последним претендентом на этот пост был Гор Вербински, который был вынужден отказаться из-за проблем с рабочим графиком. В свете предстоящего слияния Fox/Disney сложно сказать, выйдет в итоге картина или нет.

«Сейчас бразды правления в руках Disney, так что я не знаю, каковы их планы», — заключил Уайатт.

Источник: Collider