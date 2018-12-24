«Чудо-женщина: 1984» не будет сиквелом первого фильма

Продюсер «Чудо-женщина: 1984» Чарльз Ровен признался в беседе с Vulture, что новый фильм не будет сиквелом в современном понимании. По его словам, режиссер картины Пэтти Дженкинс снимает новую историю о супергероине, а не прямое продолжение.

«Она просто решила, что этот фильм должен быть следующей историей о Чудо-женщине, но не сиквелом, — говорит Ровен. — И именно это она и делает. Это совершенно другой временной отрезок, и вы поймете, чем Диана Чудо-женщина занималась в промежуточные годы. Но мы рассказываем совершенно другую историю. Даже если в ней будет множество знакомых эмоций, юмора и экшена. Она все такая же трогательная».

Другой источник, близкий к производству, также подтвердил, что «Чудо-женщина: 1984» — это не продолжение истории первого фильма, а самостоятельная картина. Проект рассматривается как новая глава о персонаже в стиле франшиз об Индиане Джонсе и Джеймсе Бонде.

Сюжет «Чудо-женщина: 1984» вращается вокруг миллиардера Максвелла Лорда (Педро Паскаль), мечтающего вознестись до уровня настоящего божества. При помощи доктора Барбары Энн Минервы (Кристен Уиг), специалиста по древней истории, Лорд надеется найти магический артефакт, который сможет подарить ему безграничную силу и могущество. Очередная находка оказывает на Минерву неожиданный эффект — превращает ее в дикую, кровожадную и неуправляемую женщину-кошку, Гепарду. Вне себя от ярости, она начинает охоту за Лордом, по чьей вине и превратилась в монстра.

Лорд, желая спастись от Гепарды, обращается за помощью к Диане, которая уже несколько десятилетий живет среди людей. Чтобы убедить ее выступить против Минервы, Лорд использует один из артефактов из своей коллекции и воскрешает Стива Тревора (Крис Пайн), пожертвовавшего собой в финале первого фильма.

Источник: Vulture