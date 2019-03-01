В Индии снимут ремейк «Форреста Гампа»

СегодняОбсудить0

Звезда Болливуда Аамир Кхан объявил во время своего 54-го дня рождения, что готовит собственный ремейк фильма Роберта Земекиса «Форрест Гамп». Кхан планирует спродюсировать новую версию и исполнить в картине главную роль. Лента выйдет под названием Laal Singh Chadda, а режиссерское кресло займет Адваит Чандан.

При этом уточняется, что Laal Singh Chadda не будет прямым ремейком. В отличие от оригинала, здесь сюжет будет больше завязан на истории Индии. Старт съемок запланирован на сентябрь, но прежде Кхан должен похудеть на 20 килограммов.

Аамир Кхан / Фото: Getty ImagesАамир Кхан / Фото: Getty Images

В оригинальном «Форресте Гампе», который увидел свет в 1994 году, главную роль исполнил Том Хэнкс. Фильм рассказывает о простоватом парне из Алабамы, чья искренность и непредвзятость помогает ему стать одной из ключевых фигур американской истории второй половины ХХ века. Он встречается с президентами и звездами, создает компанию-миллионер и выступает с речью перед миллионами людей, но на самом деле мечтает о тихой жизни и семье.

После выхода картина быстро стала хитом. Проект окончательно закрепил за Хэнксом статус звезды и собрал в прокате 677 млн долларов при бюджете в 55 млн долларов.

Кхан считается в Индии настоящей суперзвездой. Его фильмы, среди которых «Тайная суперзвезда», «ПиКей» и «Дангал», регулярно становятся на родине хитами проката. Недавно зрители могли видеть его в приключенческой ленте «Банды Индостана».

Источник: Deadline

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Смотрите также

Брайан К. Вон напишет игровой ремейк аниме «Гандам»

7 марта

Элизабет Мосс может сыграть главную роль в ремейке «Человека-невидимки»

4 марта

Кристофер Нолан вновь поработает с оператором «Дюнкерка»

6 марта

Гильермо дель Торо снимет экшен «Занбато»

4 марта

Главное сегодня

Видео: Евгений Цыганов о «Мертвом озере», мемах про себя и новом поколении

Сегодня

«Чудо-женщина: 1984» не будет сиквелом первого фильма

Сегодня

На постельной сцене: Каким получился сериал Богомолова «Содержанки»

Сегодня

Студия Marvel исправила ошибку на постере четвертых «Мстителей»

Сегодня

Рупер Уайатт рассказал о несостоявшейся версии «Гамбита»

Сегодня

В Индии снимут ремейк «Форреста Гампа»

Сегодня

Ана де Армас сыграет Мэрилин Монро в фильме «Блондинка»

Сегодня
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании