Ана де Армас сыграет Мэрилин Монро в фильме «Блондинка»

Звезда «Бегущего по лезвию 2049» Ана де Армас может исполнить главную роль в фильме Эндрю Доминика «Блондинка», который рассказывает о жизни Нормы Джин Бейкер, ставшей всемирно известной звездой Мэрилин Монро. Проект основан на одноименном романе Джойс Кэрол Оутс, сценарий адаптации которого написал Доминик.

Сейчас фильм, находящийся в работе с 2010 года, планирует выпустить Netflix. Источники, однако, уточняют, что сделка еще не завершилась, и стрим-сервис официально не подхватил проект. То же касается и де Армас: переговоры с актрисой идут, но контракт не подписан.

В своем романе Оутс исследует, как на свет появилась одна из самых ярких звезд Голливуда. Она прослеживает путь Монро от простой девочки до секс-символа, но при этом «Блондинка» — это не документалистика, а произведение, основанное на реальных фактах. К славе Монро проходит через трудное детство, неудачные браки, сложные отношения с агентом и студийными боссами. Став звездой, она уже слишком сломана психологически, чтобы адекватно реагировать на происходящее вокруг нее.

В 2001 году вышел мини-сериал по роману, где Монро сыграла австралийская актриса Поппи Монтгомери.

Доминик уже несколько лет пытается запустить производство картины. В 2014 году главную роль предлагали Джессике Честейн, а до нее в фильме могла сняться Наоми Уоттс. Все это время проект поддерживает Брэд Питт, снимавшийся в двух фильмах режиссера — «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса» и «Ограбление казино».

19 сентября зрители смогут увидеть де Армас в музыкальной комедии Дэнни Бойла «Yesterday», а 27 ноября она появится на экране в детективной истории Райана Джонсона «Ножи наголо».

Источник: Collider