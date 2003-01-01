Приквел «Клана Сопрано» выйдет осенью 2020 года

У полнометражного приквела сериала «Клан Сопрано» появились дата релиза и новое название. Фильм, ранее известный как «Множественные святые Ньюарка», теперь будет называться просто «Ньюарк» и увидит свет 25 сентября 2020 года.

В картине, которая расскажет предысторию криминального мира Нью-Джерси, снимаются Алессандро Нивола, Вера Фармига, Джон Бернтал, Билли Магнуссен, Кори Столл и Рэй Лиотта. Майкл Гандольфини, сын Джеймса Гандольфини, исполнителя роли Тони Сопрано в оригинальном сериале, сыграет молодого Тони.

Действие приквела развернется в июле 1967 года во время расового бунта на улицах Ньюарка. Тогда в Нью-Джерси резко начал расти процент афроамериканского населения. Подобный поворот не устроил местных итальянских авторитетов, что привело к вооруженным конфликтам. В центре сюжета окажется Дики Молтисанти (Нивола), наставник Тони, который учит парня азам управления криминальной империей.

Ожидается, что в фильме появятся персонажи, знакомые зрителю по «Клану Сопрано».

Алан Тейлор, постановщик сериалов «Игра престолов» и «Рим», занимает режиссерское кресло проекта. Лоуренс Коннер и Дэвид Чейз, вместе работавшие над оригинальным криминальным сериалом канала HBO, написали сценарий приквела.

Подробнее о «Клане Сопрано» КиноПоиск рассказывал здесь. Все сезоны сериала доступны по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

Источник: Variety