Студия Marvel исправила ошибку на постере четвертых «Мстителей»

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Вместе с новым трейлером фильма «Мстители: Финал» в сети появился и первый полноценный постер со всеми героями будущего блокбастера. Однако фанаты быстро заметили, что в длинном списке актеров отсутствует одно имя — Данай Гурира, исполнительница роли Окойе, вакандской воительницы. При этом ее героиня изображена на самом постере.

«Вы написали голос енота, но имя Данай не смогли втиснуть?»

«Странно, что на этом постере нет имени Данай Гуриры. Для всех остальных места хватило».

Marvel быстро среагировала на ошибку и выпустила новый постер уже с именем Гуриры.

«Она должна была быть там все это время».

«И чтобы такого не повторялось», — заключили фанаты по итогам.

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