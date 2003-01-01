Трейлер драмы «По воле божьей»: Священные детские травмы

В центре сюжета нового фильма Франсуа Озона — трое мужчин, в детстве ставших сексуальными жертвами священника Бернара Прейно. Они не похожи друга на друга, и их судьбы сложились совершенно по-разному, но каждый из них — Александр, Франсуа и Эммануэль — мечтает, чтобы священнослужитель, который по-прежнему окружает себя юными мальчиками, понес наказание. Однако это упорно не происходит, и церковь ловко манипулирует публикой, давая возможность Прейно ускользнуть от ответа.

«По воле божьей» основан на истории настоящего священника Прейно, которого в 2016 году обвинили в растлении малолетних. Озон оставил в фильме все, как было в реальности: не менял имена, а строчки полицейских протоколов и переписки пострадавших звучат за кадром.

Премьера «По воле божьей» прошла на Берлинском кинофестивале, откуда КиноПоиск рассказывал о картине как о самом интимном фильме Озона.