Режиссер «Горько!» снимет сиквел спортивной мелодрамы «Лед»

Жора Крыжновников («Самый лучший день») займет режиссерское кресло фильма «Лед 2» — продолжения спортивной ленты 2018 года. Андрей Золотарев, работавший над первым фильмом, написал сценарий сиквела. Съемки картины стартовали 12 марта на озере Байкал.

Александр Петров, Аглая Тарасова и Мария Аронова вернутся во втором фильме в знакомых ролях.

«Так сложились обстоятельства, что сначала у меня появилась возможность прочитать сценарий продолжения фильма „Лед“, а уже после посмотреть первую картину, — говорит Крыжовников. — Поэтому для меня „Лед 2“ в момент знакомства с материалом не был сиквелом, но был самостоятельным произведением и невероятно трогательной человеческой историей, с которой сразу захотелось работать. Уверен, зритель даже не догадывается о том, какое неожиданное продолжение авторы придумали для героев. Талантливо и захватывающе собранная история — большая редкость, и возможность работать с таким сценарием — удача для режиссера».

«Мы пригласили Жору Крыжовникова присоединиться к проекту „Лед 2“ в качестве режиссера и верим, что его драматургическое чутье и большой талант помогут новой истории стать чем-то большим, чем просто сиквел успешного фильма, — заметил продюсер Михаил Врубель. — Зрителей ждет встреча не только с уже знакомыми, но и с новыми героями, а главное, неожиданные повороты, которые никого не оставят равнодушными. Иногда после хеппи-энда самое интересное в истории только начинается».

Романтическая картина «Лед», появившаяся в кинотеатрах 14 февраля 2018-го, рассказывает о Наде (Тарасова), которая с детства мечтала заниматься фигурным катанием. Ей удается стать знаменитой фигуристкой, но мечты о громких победах и красивой жизни терпят крах, когда она получает тяжелую травму. Снова выйти на лед ей помогает простоватый, но честный парень Саша (Петров).

Фильм считается самой успешной российской картиной 2018 года. При бюджете в 150 млн рублей фильм собрал в прокате 1,5 млрд рублей.

Источник: Пресс-служба WDSSPR