Любой ценой: Разбор трейлера четвертых «Мстителей»

Неожиданно для всех студия Marvel и братья Руссо выложили в сеть новый трейлер блокбастера «Мстители: Финал», где скрестили прошлое и настоящее киновселенной. Разбираемся в том, что они такого показали и можно ли из этого экстраполировать сюжет фильма.

Героическое прошлое

Главная тема ролика — что было в киновселенной Marvel до этого. Трейлер начинается со слов Тони Старка, все еще затерянного в космосе. Он вспоминает, как в свое время спасся из пещеры с помощью самой первой брони. Также здесь появляются моменты с «сердцем» Тони. Все это, разумеется, часть послания, которое Тони записывает для Пеппер. Потом появляются кадры с Капитаном Америка и Тором. Бог грома снова в Асгарде с отцом, а вечный город сверкает, как и раньше. Стив Роджерс еще до трансформации, а потом — уже на похоронах Пегги Картер. В это же время закадровый голос Черной Вдовы говорит, что прошлое не вернуть и надо двигаться вперед. Есть и флешбэк, который зрители раньше не видели: Клинт Бартон тренирует дочь стрелять из лука. Возможно, это намек на будущую замену для Соколиного Глаза, ведь в комиксах этот титул впоследствии на себя переняла Кейт Бишоп, участница Молодых Мстителей.

Напомнив о прошлом, ролик показывает, чем закончилась «Война бесконечности» — как растворялись герои после щелчка Таноса. Здесь появляется момент из второго тизера: Капитан Америка не намерен сдаваться и собирается во что бы то ни стало спасти всех.

Путешествие муравьишки

Вместе с кадрами из прошлого в ролике уже появлялись моменты из настоящего. Встреча Черной Вдовы и Клинта. Стив, рассуждающий о том, что нельзя сдаваться. После этого на экране появляется Человек-муравей Скотт Лэнг. После первого тизера фанаты предполагали, что Скотт выбрался из квантового мира, но в прошлом. Трейлер, однако, дает точно понять: он в настоящем и в ужасе от происходящего. Столб, обклеенный объявлениями о пропавших (как и сотни кораблей у статуи Свободы), дает понять, что действия Таноса коснулись многих.

Малейший шанс

После событий «Войны бесконечности» Мстители явно не знают, как прийти в себя. Что им теперь делать? Но у Капитана Америка явно есть план, а Черная Вдова уверена: они обязаны действовать, если есть хоть малейший шанс все исправить. Если судить по ролику, то важная миссия ложится на плечи Наташи и Клинта. К этому моменту Вдова уже успела вернуть себе оригинальный цвет волос (рыжий). Бартон, в свою очередь, уже вовсю воюет, убегая от взрыва по странному тоннелю. Сложно сказать, в какой момент происходят показанные события. Возможно, это часть сольной операции Клинта, который после смерти семьи примерил образ безжалостного мстителя Ронина.

Сладкая парочка

Киновселенная Marvel всегда могла похвастаться интересными сочетаниями персонажей. В «Мстителях» Капитан Америка и Железный человек регулярно сталкивались лбами, а приключения Тора и Ракеты из «Войны бесконечности» вполне заслуживают собственного фильма. После щелчка Таноса сварливый енот остался на Земле, где быстро нашел себе нового напарника в лице Воителя, чья броня по сравнению с прошлыми версиями стала гораздо массивнее. Собственно, костюм Ракеты тоже изменился — его дизайн стал гораздо ближе к комиксам.

Трейлер-нарезка

Драматичная нарезка, как и полагается, не дает каких-либо точных ответов. Клинт опять с кем-то сражается в тоннеле, Тор играется с электричеством, а Стив и Скотт задумчиво смотрят вдаль. Зато Наташа выпускает пар в тире и метко бьет прямо в яблочко.

«Любой ценой»

Эту фразу за кадром повторяют Капитан Америка и Черная Вдова. На экране тем временем происходит некая битва. Сложно понять, против кого она, но Стив настроен решительно: его лицо в грязи, он подтягивает щит и намерен вновь ринуться в бой. В том же сражении, судя по всему, участвует и Небула, которая до этого находилась в космосе вместе с Тони.

Отдельного уважения заслуживают кадры с миниатюрным Человеком-муравьем. Братья Руссо наконец-то смогли поиграть с маленьким супергероем, который лихо скачет по полю боя. Примерно так же в одном из ранних трейлеров «Войны бесконечности» Человек-паук летал над Титаном. «Любой ценой», — заключает Тони Старк.

Костюм с иголочки

В октябре 2018 года в сети появились фотографии будущих игрушек с героями «Мстителей» в новых костюмах. Предполагалось, что они сменят гардероб, чтобы вытащить Человека-муравья из квантового мира. Но Скотт, судя по всему, смог выбраться сам. Одна теория гласит, что Капитан Америка и остальные используют квантовый мир, чтобы отправиться в прошлое и спасти вселенную от Таноса. Именно для этого и нужны костюмы, дизайном напоминающие костюм Человек-муравья. Приверженцы другой теории считают, что дело тут не в путешествии во времени, а в параллельных мирах. Герои отправятся в другой мир, где погибла другая половина героев. Вместе они смогут остановить Таноса. Стоит отметить, что этот момент подтверждает: Тони и Небула вернутся на Землю. Они идут в новых костюмах вместе с Капитаном Америка, Клинтом, Черной Вдовой и другими.

Историческая встреча

Самый забавный момент братья Руссо припрятали в конце. Капитан Марвел и Тор встречаются на экране. Это два самых могущественных (не считая Халка) существа киновселенной Marvel. После выхода блокбастера с Бри Ларсон некоторые фанаты испугались, что всемогущая Кэрол Дэнверс нарушит баланс сил во франшизе, но Кевин Файги спешит их успокоить: со временем Капитан Марвел научилась сдерживать свои способности и не превышать предел. Грубо говоря, ее уровень силы может меняться от фильма к фильму. Кэрол в любом случае получила одобрение бога грома. «Годится», — говорит Тор, когда Капитан Марвел спокойно воспринимает пролетевший рядом с ухом молот.