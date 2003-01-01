Трейлер фильма «Мстители: Финал»: Киновселенная не будет прежней

Новый трейлер блокбастера «Мстители: Финал» поначалу показывает, как киновселенная дошла этого момента: Тони Старк впервые примерил броню Железного человека, Тор в Асгарде, Стив Роджерс до трансформации в Капитана Америка. Но потом начинается праздник из свежих кадров. Тут и вся команда в новых костюмах, и знакомство Капитана Марвел с Тором, и Ракета, катающийся на плече Воителя.

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