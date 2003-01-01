Трейлер фильма «Мстители: Финал»: Киновселенная не будет прежней

Дублированный трейлер:
Оригинальный трейлер:
Новый трейлер блокбастера «Мстители: Финал» поначалу показывает, как киновселенная дошла этого момента: Тони Старк впервые примерил броню Железного человека, Тор в Асгарде, Стив Роджерс до трансформации в Капитана Америка. Но потом начинается праздник из свежих кадров. Тут и вся команда в новых костюмах, и знакомство Капитана Марвел с Тором, и Ракета, катающийся на плече Воителя.
Постер:
Студия Marvel тщательно скрывает любые детали сюжета картины. Известно лишь, что «Финал» станет прямым продолжением «Войны бесконечности». Тони Старк с Небулой улетели с Титана, но застряли в космосе без топлива. Бартон, потерявший семью, оставил старые привычки и стал безжалостным мстителем Ронином. Капитан Америка и Черная Вдова думают, как возродить жертв безумного титана.