Трейлер фильма «Мстители: Финал»: Киновселенная не будет прежней

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Дублированный трейлер:

Оригинальный трейлер:

Новый трейлер блокбастера «Мстители: Финал» поначалу показывает, как киновселенная дошла этого момента: Тони Старк впервые примерил броню Железного человека, Тор в Асгарде, Стив Роджерс до трансформации в Капитана Америка. Но потом начинается праздник из свежих кадров. Тут и вся команда в новых костюмах, и знакомство Капитана Марвел с Тором, и Ракета, катающийся на плече Воителя.

Постер:

Студия Marvel тщательно скрывает любые детали сюжета картины. Известно лишь, что «Финал» станет прямым продолжением «Войны бесконечности». Тони Старк с Небулой улетели с Титана, но застряли в космосе без топлива. Бартон, потерявший семью, оставил старые привычки и стал безжалостным мстителем Ронином. Капитан Америка и Черная Вдова думают, как возродить жертв безумного титана.

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