Студия Fox выпустит шесть короткометражек в честь 40-летия «Чужого»

К сороковой годовщине «Чужого» Ридли Скотта студия Fox планирует выпустить шесть короткометражных фильмов, действие которых разворачивается в мире ксеноморфов. Их премьера состоится 15 марта на Comic Con в Сиэтле, а с 29 марта они будут доступны для просмотра в сети.

В общей сложности студия получила почти 550 идей для короткометражек во вселенной «Чужого». Авторам шести из них были предоставлены необходимые средства для съемок: реквизит, оборудование и сам ксеноморф. Получившиеся фильмы объединены темой «Чужого», но при этом представляют разные истории в разных локациях.

Ноа Миллер снял фильм «Одиночка» об экипаже корабля «Отранто», перевозящего химикаты. «Ночная смена» Эйдана Брезника, как и следует из названия, рассказывает о происшествии во время ночной смены, а «Жатва» Бенджамина Хаудшелла — о группе людей, пытающихся спуститься с поврежденного космического корабля. Похожая тема наблюдается и в «Изоляции» Криса Рединга.

Действие «Минерала» сестер Спир разворачивается в шахте, где несколько шахтеров погибают при таинственных обстоятельствах. В «Образце», придуманном Келси Тейлор, ученая-ботаник оказывается заперта с лаборатории вместе с инопланетным чудовищем.

Будущее франшизы сейчас находится под вопросом. Ридли Скотт все еще планирует сделать продолжение фильма «Чужой: Завет», но ему может помешать слияние Fox/Disney, в результате которого ксеноморфы окажутся во владении Дома Мыши. Disney, есть вероятность, захочет перезапустить серию и повести ее в новом направлении.