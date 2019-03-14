Первый канал отказался от показа документалки «Покидая Неверленд»

Документальный фильм «Покидая Неверленд», рассказывающий о сексуальных связях Майкла Джексона с детьми, не будет показан в эфире Первого канала. 4-часовая картина, разбитая на две части, должна была выйти 15 и 16 марта. Сейчас фильм доступен для просмотра на сайте телеканала, где до 20 марта его можно посмотреть бесплатно.

«Премьера фильма на фестивале „Сандэнс“ и HBO спровоцировала противоречивую общественную реакцию, спекуляции и агрессию со стороны как сторонников, так и противников фильма, — говорится заявлении канала. — В этой ситуации Первый канал принял решение перенести российскую премьеру „Покидая Неверленд“ на свои интернет-ресурсы».

«Покидая Неверленд» — история Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака, которые в конце 1980-х, в возрасте 7 и 10 лет, дружили с Джексоном. Они путешествовали с ним, музыкант осыпал их подарками, они вместе проводили время на его ранчо Неверленд. По словам мужчин, все это время у них с Джексоном был постоянный сексуальный контакт, ограничивавшийся, как правило, оральным сексом и мастурбацией.

Премьера фильма прошла на кинофестивале «Сандэнс» и наделала немало шума. Против документалки выступили фанаты Джексона и его семья. Они назвали проект однобоким, так как покойный певец не может ответить на обвинения, а Робсона и Сэйфчака интересуют лишь деньги. Им также припоминали, что, когда Джексон предстал перед судом по обвинениям в педофилии, они встали на его защиту.

С 18 марта «Покидая Неверленд» будет доступен по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

Источник: «Ведомости»