Блог команды: Переход на авторизацию через Яндекс завершается

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14 марта запускается процесс обновления, после которого авторизоваться на сайте и в приложении КиноПоиска можно будет только через Яндекс. В течение двух недель существующие аккаунты будут постепенно переключены на новую схему авторизации.

Если вы уже связали аккаунты, после обновления вы сможете входить на КиноПоиск через Яндекс без дополнительных действий. Если пока не связали, еще можете успеть до обновления. Здесь подробно о том, как это сделать.

Но даже если вы не успеете связать аккаунты КиноПоиска и Яндекса до того, как обновление для вашего аккаунта вступит в силу, напоминаем, что ваши оценки, рецензии, папки и другие данные в безопасности. Мы предлагаем два варианта первой авторизации после обновления.

На сайте: при первой авторизации после обновления будет создан новый аккаунт, куда вы легко перенесете все данные из аккаунта, которым всегда пользовались;

В мобильном приложении: в предстоящих версиях iOS 4.7.5 и Android 4.6.6 при первой авторизации после обновления нужно будет в форме входа выбрать пункт «Мой аккаунт не связан с Яндексом», чтобы авторизоваться обычным способом, а затем привязать аккаунт Яндекса.

Мы на связи. Служба поддержки: kinopoisk@support.yandex.ru. Ответы на часто задаваемые вопросы.

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