Российский сериал «Эпидемия» вошел в программу фестиваля Canneseries

Объявлена программа второго фестиваля Canneseries, который пройдет в Каннах с 5 по 10 апреля. В этом году в основную конкурсную программу попал российский сериал ТНТ-PREMIER «Эпидемия». Многосерийный проект о смертельном вирусе спродюсировал Валерий Федорович, приложивший руку к созданию телефраншиз «Гоголь» и «Полицейский с Рублевки».

Сериал рассказывает о подмосковной семье, которая вместе с другими выжившими спасается от внезапной эпидемии смертельного вируса. Он напоминает симптомами банальный грипп, но от него нет спасения, и любой заразившийся в итоге погибает. Человечество не знает, как справиться с новой болезнью, и цивилизация постепенно начинает разрушаться. Остается лишь небольшая территория, населенная доведенными до отчаяния людьми, чья главная цель — выживание любой ценой.

Российские сериалы пользуются популярностью на международном рынке. Стрим-гигант Netflix регулярно скупает отечественные проекты, а «Идентификация» вошла в конкурс фестиваля Series Mania, главного конкурента Canneseries.

Жюри второго фестиваля Canneseries возглавит Баран бо Одар, один из авторов немецкого сериала «Тьма». Вместе с ним смотр будут судить Стивен Фрай, Мириам Леоне, Эмма Макки, Кэтрин Винник и Робин Кудер. Откроет фестиваль французский сериал Vernon Subutex, где главную роль исполнил Ромен Дюрис.

Основная конкурсная программа фестиваля выглядит следующим образом:

«Баухаус — новое время», Германия;

«Двенадцать», Бельгия;

«Дзюнъити», Япония;

«Идеальная жизнь», Испания;

«Как продавать наркотики онлайн (быстро)», Германия;

«Магнус», Норвегия;

«Поток», Великобритания;

«Студия Тарара», Бельгия;

«Эпидемия», Россия.

Интересная программа намечается вне основного конкурса. Здесь состоится показ многосерийной экранизации романа Джо Хилла «Страна Рождества». Грегг Араки представит свой отвязный сериал «А теперь — апокалипсис». От Великобритании будет два проекта — «Бичем-хаус» и «Годы и годы» Рассела Т. Дэвиса. Канал Starz привезет на смотр остросюжетный сериал «Ладья».

Источник: Deadline