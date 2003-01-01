Брайан Сингер выбыл из режиссерского кресла перезапуска «Рыжей Сони»

По данным THR, Ави Лернер и кинокомпания Millennium Films решили убрать Брайана Сингера с поста режиссера фэнтези-боевика «Рыжая Соня». Работа над перезапуском была приостановлена в середине февраля, после того как постановщик оказался в центре скандала с изнасилованием несовершеннолетних мальчиков.

Изначально Лернер не планировал увольнять режиссера в свете новых обвинений. Однако участие Сингера сделало проект чрезвычайно непривлекательным для большинства прокатчиков, и в итоге студия была вынуждена отказаться от его услуг.

На данный момент неизвестно, кто заменит Сингера, и нет точной информации, продолжит ли Millennium Films работу над перезапуском.

Скандал с Сингером дал о себе знать в конце января, когда издание The Atlantic опубликовало расследование о Сингере и его окружении. Материал основывался на показаниях четырех мужчин, которые утверждали, что, когда им было меньше 18 лет, у них был секс с режиссером, зачастую под воздействием алкоголя и наркотиков. После публикации Сингер выступил с опровержением, назвав расследование «гомофобной клеветой» и попыткой возродить старые, притянутые за уши судебные иски.

Новая версия «Рыжей Сони» уже более 10 лет находится в разработке. Впервые о проекте стало известно в 2008 году, когда им должен был заняться Роберт Родригес. Впоследствии пост режиссера перешел к Дугласу Арниокоски. В итоге проект пропал с радаров, и долгое время о нем ничего не было слышно, пока в сентябре 2018-го проект не предложили Сингеру, после того как его отстранили от работы над «Богемской рапсодией».

Съемки фэнтези должны были стартовать в Болгарии в этом году.

Источник: THR