Кинотеатры предложили ограничить льготы для российских проектов

В попытке избежать повторения ситуации с мультфильмом «Гурвинек. Волшебная игра» Ассоциация владельцев кинотеатров предлагает ввести систему квотирования картин с льготными условиями проката. Кинотеатры рассматривают вариант, при котором поддержку будут получать не более 5—10 отечественных проектов в год.

«Мы выступаем с инициативой создания совместной постоянно действующей рабочей группы представителей кинотеатров, дистрибьюторов, продюсеров и Фонда кино по разработке и реализации особых мер поддержки определенному количеству российских фильмов (например, не более пяти фильмов в год), — говорится в заявлении ассоциации. — Имеющих культурное и социальное значение для российского общества, обладающих значительным кассовым потенциалом и обладающих широкой поддержкой федеральных СМИ — национальных кинопроектов, которым будет создаваться особый благоприятный режим проката».

Ассоциацию не устраивают участившиеся случаи, когда продюсеры и прокатчики используют министерство культуры для расчистки проката под собственные проекты. В ассоциации считают, что подобное использование административных ресурсов вредит отечественной киноотрасли.

При этом в обращении отмечается, что день премьеры для национальных кинопроектов должен быть назначен как минимум за 6 месяцев до начала проката. Остальные российские фильмы должны выходить на рыночных условиях. При выпуске в прокат свыше 600 кинолент в год столкновение на одной дате релизов схожего жанра неизбежно, пояснили кинотеатры.

«Мы убеждены, что создание таких преференций в прокате для значимых национальных фильмов возможно только совместными согласованными действиями всех участников киноотрасли в результате открытого и продуктивного диалога», — говорится в сообщении.

О ситуации с прокатом «Гурвинека» стало известно 1 марта. Отечественный проект должен был выйти 7 марта параллельно с мультфильмом «Королевский корги», но Минкультуры предложило прокатной компании «Вольга» перенести релиз последнего. В итоге Ассоциация владельцев кинотеатров и киносети «Синема Стар», «Каро» и «Киномакс» решили бойкотировать «Гурвинека». Бойкот привел к тому, что сборы российского мультфильма составили 15 млн рублей вместо прогнозируемых 25 млн рублей.

Источник: ТАСС

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