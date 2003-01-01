Дензел Вашингтон снимется в полицейском триллере «Мелочи»

Звезда «Великого уравнителя» Дензел Вашингтон планирует исполнить главную роль в остросюжетном фильме «Мелочи» (Little Things) и сейчас заканчивает переговоры со студией Warner.

Джон Ли Хэнкок, постановщик «Разбойников с большой дороги» и «Основателя», напишет сценарий и может в итоге занять режиссерское кресло проекта.

Вашингтон сыграет Дика, изможденного жизнью помощника шерифа округа Керн, который вынужден объединиться с крутым лос-анджелесским детективом Бакстером, чтобы поймать местного серийного убийцу. У Дика талант находить важные для дела мелочи, но его привычка игнорировать правила ставит Бакстера перед сложным выбором.

Согласно источникам, изначально Вашингтон планировал поставить для студии Sony драму «Дневник Джордана» с Майклом Б. Джорданом в главной роли. В итоге после встречи с Хэнкоком он выбрал «Мелочи» в качестве своего следующего проекта.

Сейчас студия занята поисками экранного партнера для Вашингтона.

Источник: Variety