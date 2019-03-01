Режиссер драмы «Короткий срок 12» поставит для Marvel боевик «Шан-Чи»

Информация о готовящемся проекте появилась 4 декабря. Тогда же стало известно, что Кевин Файги и Marvel намерены найти подходящего режиссера азиатского или американо-азиатского происхождения. В итоге студия, предпочитающая работать с режиссерами независимого кино, остановила свой выбор на Креттоне.

Мастер Кунг-Фу, Шан-Чи дебютировал на страницах комиксов в 1973 году. Сын суперзлодея Фу Манчу, его растили и воспитывали в изоляции от остального мира. Под руководством отца он с малых лет тренировался во всех возможных боевых искусствах, что позволило Шан-Чи уже в юном достичь небывалого мастерства в множестве дисциплин рукопашного боя. Впоследствии Шан-Чи узнал о зловещих планах своего отца по захвату мира и решил выступить против него.

На протяжении лет Шан-Чи регулярно встречался с другими супергероями и прославился как главный мастер боевых искусств вселенной Marvel. Он даже тренировал Человека-паука, когда тот потерял паучье чутье, предупреждающее ползучего героя об опасности.

Создатели картины планируют переработать предысторию Шан-Чи, чтобы избежать ненужных стереотипов.

На данный момент в планах у Marvel несколько фильмов для киновселенной после четвертых «Мстителей». Не считая нескольких сиквелов, вроде «Черной Пантеры 2» и «Доктора Стрэнджа 2», в работе находится блокбастер о бессмертных суперсуществах «Вечные» и сольная картина-приквел о Черной Вдове.

Источник: Deadline