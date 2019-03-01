Создатель «Легиона» раскрыл сюжет фильма «Доктор Дум»

Выступая на кинофестивале «На юг через юго-запад», Ной Хоули рассказал о состоянии фильма «Доктор Дум» — спин-оффа о главном антагонисте Фантастической четверки. Он отметил, что сценарий проекта уже готов, но теперь его судьба зависит от слияния Fox и Disney, которое состоится 20 марта. А пока Хоули в общий чертах описал сюжет картины.

По словам Хоули, «Доктор Дум» напоминает триллеры о холодной войне. Действие развернется в родной стране Дума — Латверии, которая на протяжении 10 лет находилась в изоляции от остального мира и куда прибывает американская журналистка. С помощью нее Дум хочет рассказать человечеству о своих планах.

«Он хороший или плохой? — говорит Хоули. — Мы о нем ничего не знаем».

Доктор Дум — классический суперзлодей вселенной Marvel. Гениальный ученый и талантливый чародей, он правит родной Латверией, где слово Дума — единственный и нерушимый закон. Он носит специальную броню, в которой сочетаются магия и передовые технологии, а его изуродованное лицо скрыто за железной маской.

В июле 2017 года на Comic-Con в Сан-Диего студия Fox сообщила, что Хоули работает над спин-оффом «Фантастической четверки» о Думе. До этого персонаж дважды появлялся на большом экране: в «Фантастической четверке» 2005 года его играл Джулиан МакМэхон, а в перезапуске Джоша Транка — Тоби Кеббелл. Обе версии, однако, считаются неудачными.

Все это время Хоули работал над сценарием «Доктора Дума», и теперь, когда он закончен, автор сомневается, что для него найдется место в киновселенной Marvel. Хоули признался, что отослал текст Кевину Файги, но так и не получил от него ответ.

«Я бы очень хотел его сделать, — признался Хоули. — Marvel — у них все распланировано на 25 тысяч лет. Я просто не знаю, есть ли там место для меня».

Недавно Хоули, создатель сериалов «Фарго» и «Легион», сделал перерыв на телевидении и поставил драму «Бледная синяя точка», премьера которой должна состояться в 2019 году.

Источник: Deadline