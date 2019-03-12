Вуди Харрельсон рассказал о съемках «Добро пожаловать в Zомбилэнд 2»

Промотируя свой новый фильм «Разбойники с большой дороги» на кинофестивале «На юг через юго-запад», Вуди Харрельсон рассказал о настроениях на съемочной площадке зомби-комедии «Добро пожаловать в Zомбилэнд 2». По словам актера, работа идет хорошо, а сценарий постоянно заставляет состав смеяться в голос.

«Мне очень понравилось все, что мы пока сняли, — говорит Харрельсон. — Я тусуюсь с ребятами — Эммой, Эбби, Джесси и Рубеном, поэтому чувствую себя везучим, очень и очень везучим. Понимаете, мы в прямом смысле смеемся в голос весь день, и это наша работа. Типа моя работа — смеяться весь день? Невероятно. Так что сейчас я чувствую себя очень везучим».

Съемки сиквела стартовали летом 2018 года. Ретт Риз и Пол Верник, авторы первого фильма, написали сценарий продолжения. Режиссерское кресло сиквела занимает Рубен Фляйшер, постановщик оригинала. Гэвин Полон спродюсирует проект.

Сюжет сиквела не раскрывается. Разумно предположить, что героем второго фильма вновь станет

Коламбус (Джесси Айзенберг), поборник строгого набора правил для выживания во время зомби-апокалипсиса. В пути Коламбус познакомился с другими выжившими — безбашенным Таллахасси (Харрельсон) и двумя сестрами — Вичитой (Эмма Стоун) и Литл-Рок (Эбигейл Бреслин). В продолжении все они вернутся на экран.

Триллер «Разбойники с большой дороги» выйдет на стрим-сервисе Netflix 29 марта.

Источник: EW