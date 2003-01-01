Съемки «Ангелов Чарли»: Крутые девчонки

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Студия Sony поделилась в Twitter фотографией со съемок экшен-комедии «Ангелы Чарли». На фото представлены исполнительницы главных ролей Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Эллой Балинска, которые под руководством режиссера Элизабет Бэнкс будут разбираться с проблемами по всему миру.

Новые «Ангелы Чарли» вновь основаны на одноименном приключенческом сериале, который выходил с 1976-го по 1981-й. Оригинал рассказывал о трех женщинах-детективах из частного агентства некоего Чарли Таусенда. Он общался со своими сотрудницами по телефону или через своего верного помощника Босли, отправляя их на разные задания.

Создатели ремейка несколько переработали концепцию сериала, и теперь «Ангелы» работают в частном охранном предприятии, у которого есть отделения по всему миру. В перезапуске также будет несколько Босли — вместо Бэнкс эту роль исполнит Патрик Стюарт.

В 2000 году МакДжи снял собственных «Ангелов Чарли» с Кэмерон Диаз, Дрю Бэрримор и Люси Лью. В образе руководителя «Ангелов» выступил Билл Мюррей. Картина заработала в прокате 264 млн долларов, а вышедшее в 2003-м продолжение «Ангелы Чарли 2: Только вперед» получило чуть меньше — 259 миллионов.

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