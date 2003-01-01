Режиссер «Рассказа служанки» экранизирует «Талисман» Стивена Кинга

Майк Баркер, работавший над сериалами «Рассказ служанки», «Фарго» и «Убийство на пляже», займет режиссерское кресло фильма «Талисман» — экранизации одноименного романа Стивена Кинга и Питера Страуба. Сценарий адаптации напишет Крис Спарлинг («Погребенный заживо»).

«Талисман», опубликованный в 1984-м, рассказывает о 12-летнем Джеке Сойере, который путешествует по США вместе с умирающей от рака матерью Лили. Во время одной из остановок он знакомится со Спиди Паркером. Тот делится с мальчиком важной тайной. Оказывается, существует параллельный мир, где страшную болезнь матери можно вылечить с помощью таинственного Талисмана.

В 2001 году Кинг и Страуб написали продолжение книги — «Черный дом».

Фрэнк Маршалл спродюсирует проект, а исполнительным продюсером выступает Майкл Райт.

Изначально «Талисман» должен был стать мини-сериалом, но в итоге превратился в полнометражный фильм. В октябре к работе над адаптацией подключился Джош Бун, режиссер «Новых мутантов». Он должен был написать сценарий экранизации, но в итоге незаметно выбыл из проекта.

В 2017 году экранизация «Оно» стала невероятно успешной, заработав в прокате 700 млн долларов при бюджете в 35 млн долларов. Это заставило студии вновь обратить внимание на произведения Кинга. В 2018-м на стрим-сервисе Hulu стартовал «Касл-Рок». Майк Флэнеган планирует заняться постановкой картины «Доктор Сон», основанной на продолжении «Сияния», а поэма «Храм из костей» станет сериалом.

Источник: Collider