Оскар Айзек назвал новые «Звездные войны» финалом саги Скайуокеров

Во время записи передачи «Сегодня» исполнитель роли По Дэмерона Оскар Айзек подтвердил, что история семьи Скайуокер завершится с девятым эпизодом «Звездных войн».

«Это финал всей саги Скайуокеров, — говорит актер. — Девять историй. Кульминация всего. То, что сделал Джей Джей (Абрамс — Прим. ред.) и вся команда Lucasfilm, принесет зрителю массу удовлетворения. Для нас это тоже нечто особенное, так как вы узнаете много об этих персонажах».

История Скайуокеров — главная тема всех основных фильмов франшизы. Она началась в 1977 году с появлением на большом экране Люка Скайуокера и получила своеобразное завершение в 1983-м с выходом «Возвращения джедая».

В трилогии приквелов зрители узнали предысторию Дарта Вейдера/Анакина Скайуокера, после чего в 2015 году сага продолжилась с новыми героями. На данный момент в далекой-далекой галактике осталось всего два Скайуокера — Лея и Кайло Рен, если только девятый эпизод не подтвердит популярную теорию, что Рей является частью популярного семейства.

После девятого эпизода, сюжет и название которого держится в строгой тайне, «Звездные войны» не прекратят свое существование, а продолжатся с новыми трилогиями. Одну из них разрабатывает Райан Джонсон, режиссер «Последних джедаев». Параллельно с ним над фильмами по «Звездным войнам» работают шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс.

Источник: IndieWire