Новый мультсериал расскажет альтернативную историю киновселенной Marvel

Студия Marvel и Кевин Файги разработают для стрим-сервиса Disney+ мультантологию, основанную на серии комиксов «Что если?» («What If»). Как и первоисточник, анимационный сериал покажет альтернативные версии знакомых событий, где что-то пошло не так.

Согласно источникам, действие мультсериала будет развиваться за пределами устоявшейся хронологии киновселенной Marvel, что позволит авторам создавать самые разные истории. Ожидается, что актеры франшизы смогут озвучить анимационные версии своих персонажей.

Серия «Что если?» впервые появилась в 1977 году и просуществовала до 1984-го. В последующие годы Marvel регулярно перезапускало «Что если?» с новыми авторами и новыми историями. В общей сложности она насчитывает почти 200 выпусков.

«Что если?» предлагает широкий выбор возможных историй. На страницах комиксов рассказывались самые безумные версии вроде «Что если бы Капитан Америка не исчез во время Второй мировой?», «Что если бы Танос присоединился к Мстителям?» или «Что если бы Джей Джона Джеймсон усыновил Человека-паука?».

Какие именно истории появятся в антологии, не уточняется, но, по данным источников, одна из серий будет основана на 47-м выпуске серии, озаглавленном «Что если бы Локи нашел молот Тора?».

Дата премьеры мультсериала не сообщается. Также неизвестно, кто будет работать над проектом.

В сентябре 2018-го появилась информация, что в будущем на стриминг-платформе Disney+ выйдет несколько мини-сериалов с героями Marvel. Так, Майкл Валдрон работает над сериалом «Локи» о ранних приключениях бога-проказника. Жаклин Шеффер разрабатывает проект о Вижене и Алой Ведьме. Третий сериал за авторством Малкольма Спэллмана расскажет о приключениях друзей Капитана Америка — Зимнего Солдата и Сокола.

Параллельно с этим Hulu и Marvel планируют выпустить мультсериалы о Говарде Утке, МОДОКе, Обезьяне-киллере и Тигре с Ослепительной. Эти проекты будут нацелены в первую очередь на взрослого зрителя.

Источник: /Film

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