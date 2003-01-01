Съемки продолжения «Джуманджи»: Банда снова вместе

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Дуэйн Джонсон поделился в Instagram фото со съемочной площадки фильма «Джуманджи 2», на котором актеры продолжения предстали в знакомых образах. В безымянном сиквеле приключенческого хита «Джуманджи: Зов джунглей» Джонсон, Карен Гиллен, Джек Блэк и Кевин Харт вновь сыграют персонажей заколдованной видеоигры, куда попадают подростки из реального мира.

«Да, ваша любимая банда снова вместе, суровая и готовая к работе, — написал актер под фото. — Даже если все не так, как кажется. Так что держись, мир, потому что скоро мы снова поиграем, когда новая „Джуманджи“ появится в этот праздничный сезон. Ох, как же весело вам будет. С любовью, знойный доктор Брэйвстоун».

Сюжет сиквела не раскрывается. Точно можно сказать, что в центре истории вновь окажется проклятая игра про джунгли, которая придумает новый способ устроить героям веселую жизнь.

Кроме основного актерского состава прошлого фильма, в сиквеле вернутся и молодые актеры, сыгравшие главных героев за пределами «Джуманджи». В фильме также снимаются Дэнни ДеВито, Дэнни Гловер и Аквафина. Режиссер «Зова джунглей» Джейк Кэздан занимает режиссерское кресло продолжения.

«Джуманджи: Зов джунглей» — продолжение фильма 1995 года. При бюджете в 90 млн долларов первый фильм собрал в Штатах 317 млн долларов. С выходом на международный рынок сумма сборов выросла до 769 млн долларов и в итоге составила 962 млн долларов. Студия не задумываясь начала работу над сиквелом.

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