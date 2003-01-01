Стартовали съемки боевика «Телохранитель жены киллера»

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Райан Рейнольдс поделился в Instagram фото с собой, Сальмой Хайек и Сэмюэлом Л. Джексоном на съемках экшен-комедии «Телохранитель жены киллера». «Два парня, девушка и... О ГОСПОДИ, КАКОГО ХРЕНА? Ну, вот опять», — написал актер под фотографией.

«Телохранитель жены киллера» — сиквел боевика 2017 года «Телохранитель киллера». Патрик Хьюз, постановщик первого фильма, занимает режиссерское кресло продолжения, а Том О’Коннор написал сценарий.

В продолжении профессиональный телохранитель Майкл Брайс привлекает старых знакомых — киллера и его жену — для специальной операции в районе Амальфитанского побережья. Их цель — остановить кибератаку, которая может привести к краху Европейского союза.

Вместе с Рейнольдсом, Джексоном и Хайек в фильме снимаются Фрэнк Грилло и Морган Фриман.

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