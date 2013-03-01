Минкультуры обвинило в провале «Гурвинека» продюсеров мультфильма

Глава департамента кинематографии министерства культуры Ольга Любимова считает, что продюсеры мультфильма «Гурвинек. Волшебная игра» сами виноваты в провале проекта. Именно их решение привело к тому, что «Гурвинека» начали бойкотировать кинотеатры, в результате чего его сборы оказались в полтора раза меньше ожидаемых.

«Кинотеатры устроили „Гурвинеку“ темную, — говорит Любимова. — И это стало не частью продуманной рекламной кампании этого релиза, не изощренным пиаром, а настоящим, классическим провалом».

Чиновница также добавила, что ведомство просило стороны конфликта прийти к компромиссу.

«По-человечески очень понятно, что теперь продюсеры винят в этом чиновников. Неправильно помогли. Но с профессиональной точки зрения все в отрасли прекрасно понимают, что это не так. Сама идея встать на даты, где уже есть два крупных фанатских, ожидаемых западных релиза, уже вызывает массу вопросов», — продолжает Любимова.

«В будущем просто очень важно, чтоб продюсерских компетенций хватало на то, чтобы попросить у министерства адекватной поддержки, — добавила она. — Иначе, если относиться к министерству как к золотой рыбке, рано или поздно окажешься у разбитого корыта».

«Гурвинек» вышел в кинотеатры 7 марта. Вместе с ним ожидался и бельгийский мультфильм «Королевский корги». 1 марта выяснилось, что министерство культуры отказало кинокомпании «Вольга» в прокатном удостоверении и предложило выбрать другую дату премьеры.

Подобное решение не устроило Ассоциацию владельцев кинотеатров и киносети «Синема стар», «Каро» и «Киномакс», которые отказались показывать отечественный проект. В итоге за первый уик-энд сборы «Гурвинека» составили 15 млн рублей вместо прогнозируемых 25 млн рублей.

«Вольга» регулярно сталкивается с переносом релизов своих проектов. Сперва Минкультуры за день до премьеры отозвало прокатное удостоверение фильма «Приключения Паддингтона 2», а в марте 2018-го предложило компании перенести релиз мультфильма «Распрекрасный принц», так как тот выходил в один день с русским «Садко».

Источник: «Коммерсантъ»