Трейлер «Аладдина»: Чары и месть, отвага и честь, дворцы и песок

Аладдин (Мена Массуд) с самого детства жил на улицах жаркой Аграбы, ночуя под холодными звездами, добывая еду всеми возможными способами и мечтая о легкой жизни в роскошных палатах султанского дворца. Очередная попытка найти пропитание заканчивается для него плачевно, и Аладдин оказывается в темнице. Там-то его и находит визирь Аграбы Джафар (Марван Кензари).

Он рассказывает юноше о пещере, где скрыты небывалые богатства. И все они могут достаться Аладдину, если только тот достанет оттуда старую лампу. Юноша и не подозревает, что лампа — сосуд для могущественного джинна, способного исполнить любое желание своего хозяина. Джафар планирует с его помощью захватить власть, но вместо этого лампа оказывается у воришки. В скором времени в Аграбе появится новый загадочный принц, который желает взять в жены принцессу Жасмин (Наоми Скотт).

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