Трейлер «Аладдина»: Чары и месть, отвага и честь, дворцы и песок

Дублированный трейлер:
Оригинальный трейлер:
Аладдин (Мена Массуд) с самого детства жил на улицах жаркой Аграбы, ночуя под холодными звездами, добывая еду всеми возможными способами и мечтая о легкой жизни в роскошных палатах султанского дворца. Очередная попытка найти пропитание заканчивается для него плачевно, и Аладдин оказывается в темнице. Там-то его и находит визирь Аграбы Джафар (Марван Кензари).
Он рассказывает юноше о пещере, где скрыты небывалые богатства. И все они могут достаться Аладдину, если только тот достанет оттуда старую лампу. Юноша и не подозревает, что лампа — сосуд для могущественного джинна, способного исполнить любое желание своего хозяина. Джафар планирует с его помощью захватить власть, но вместо этого лампа оказывается у воришки. В скором времени в Аграбе появится новый загадочный принц, который желает взять в жены принцессу Жасмин (Наоми Скотт).
Новый постер:
Как и многие проекты Disney последних лет, «Аладдин» основан на классическом мультфильме студии. Зрителей вновь ждут знакомые песни Алана Менкена (записавшего для фильма несколько новых композиций), погони по улицам Аграбы, яркие арабские мотивы и Уилл Смит в роли Джинни.
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