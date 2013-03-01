«Гамбит» пострадал из-за провала «Фантастической четверки»

В беседе с сайтом The Beat режиссер Руперт Уайатт рассказал, почему он в свое время был вынужден оставить пост режиссера экранизации комиксов «Гамбит». По его словам, главной причиной стал провал «Фантастической четверки» Джоша Транка, после чего студия Fox испугалась за будущие проекты и попыталась резко сократить возможные потери.

«Я был близок с Ченнингом Татумом и его партнером-продюсером Ридом Каролином, и мы с ними и Джошем Зетумером работали над сценарием, — вспоминает Уайатт. — Мы подобрались очень близко, до начала съемок оставалось, по-моему, 10 недель. Все уперлось в бюджет. Его не хватало. Вы прекрасно знаете о законах бизнеса. Студия Fox выпустила „Фантастическую четверку“ за месяц до этого, и для нее все плохо прошло, так что наш бюджет значительно урезали. В конце концов, все выглядело так: „Ну, тогда мы должны переписать сценарий, чтобы подогнать его под наш бюджет“. Но мы были слишком близки к запуску, чтобы Fox согласилась. В итоге, к несчастью, все просто не срослось».

«Я только знаю, что у Ченнинга есть очень-очень чудесная идея по поводу того, каким фильм может и должен быть, — продолжает режиссер. — Они с Ридом продолжают над ними работать, и я надеюсь, что в новую эпоху Disney у них получится все сделать».

На данный момент режиссерское кресло картины пустует. 11 января 2018-го проект оставил Гор Вербински. До этого, кроме Уайатта, к «Гамбиту» присматривался Даг Лайман. Татум по-прежнему значится как исполнитель главной роли.

Одно время ходили слухи, что в свете предстоящего слияния с Disney студия Fox планирует запустить в производство несколько проектов о мутантах. В итоге «Гамбит» так и остался без постановщика (и студия вновь сдвинула его релиз), а судьба «Новых мутантов» оказалась под большим вопросом: фильм может выйти сразу на стриминг-сервисах.

Новый режиссерский проект Уайатта, фантастический триллер «Битва за Землю», ожидается в российских кинотеатрах 10 мая.

Источник: The Beat