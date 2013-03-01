Фонд кино подал иск против Enjoy Movies на 113 млн рублей

В связи с невыплатой Enjoy Movies средств, выделенных в 2016 году на съемки фильма «Аладдин», Фонд кино подал против кинокомпании судебный иск на сумму 112,9 млн рублей. Об этом сообщает агентство «Москва».

С начала года министерство культуры и Фонд кино начали проверки в отношении проектов, создатели которых сорвали сроки производства или выхода картин в прокат. Среди 24 компаний-должников у Enjoy Movies по состоянию на 2019 год самый большой долг. При этом на сайте кинокомпании отсутствует информация о производстве «Аладдина».

Стоит отметить, что иск фонда — стандартная практика организации для борьбы с должниками. В июле 2017 года против Enjoy Movies подали иск на сумму 50,8 млн рублей, касавшийся средств, выделенных на производство фильма «Защитники». Тогда выяснилось, что причиной задержки стала Федеральная налоговая служба, и через год долг удалось погасить.

В мае 2017 года Сарик и Гевонд Андреасяны, создатели Enjoy Movies, объявили об уходе из кинокомпании. Вместо этого они переключились на развитие компании «Большое кино».

Источник: Агенство «Москва»