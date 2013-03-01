Бокс-офис России: Капитан легкого поведения

1. «Капитан Марвел» (1-я неделя), 622 млн рублей, 2 миллиона зрителей, 44 699 сеансов Новый проект из киновселенной Marvel показал лучший старт марта в новейшей истории российского проката, опередив «Босса-молокососа» (599 млн рублей), который выходил в 2017-м. Кроме того, у новинки самые большие сборы первого уик-энда среди оригинальных кинокомиксов Marvel, права на которые принадлежат Disney. До этого первое место по этому показателю занимал «Доктор Стрэндж», собравший на старте 509 млн рублей. Впрочем, кинокомиксы с героями Marvel, за производство которых ответственны другие студии, демонстрировали в нашей стране более убедительные результаты. Так, «Дэдпул» (Fox) в 2016-м собрал в первый уик-энд 882 млн рублей, а «Веном» (Sony) в 2018-м — 857 млн рублей. Но в любом случае старт «Капитана Марвел» в России можно назвать очень успешным: за первые четыре дня картина собрала больше, чем кинокомикс DC «Чудо-женщина» за все время проката (477 млн рублей).

2. «Как приручить дракона 3» (2-я неделя), 250 млн рублей (-22%), 1 миллион зрителей, 20 013 сеансов

За 11 дней «Драконы» собрали 1,41 млрд рублей, обошли финальные сборы «Босса-молокососа» (1,39 миллиарда) и стали третьим по размеру кассы мультфильмом DreamWorks на территории нашей страны. Судя по всему, доберется проект и до первого места. Превзойти лидирующего сейчас «Шрэка навсегда» (1,56 млрд рублей) новинка может уже после ближайшего уик-энда. Кстати, именно «Как приручить дракона 3» стал главным победителем в конфликте между «Королевским корги» и «Гурвинеком». Напомним, «Корги» не получил от министерства культуры прокатное удостоверение на 7 марта из-за того, что якобы мог помешать заработать «Гурвинеку», в финансировании которого принимал участие Фонд кино. В итоге несколько киносетей, возмутившихся решением Минкульта, отказались показывать отечественный мультфильм. Освободившиеся сеансы в большинстве случаев достались как раз «Драконам». «Гурвинеку», впрочем, также удалось получить не самую плохую роспись (5463 сеанса), однако это не помогло ему пробиться в топ-10. Со сборами в 15 млн рублей мультфильм занял 11-е место. Тот случай, когда протекционистские меры оказались схожи по своей эффективности с выстрелом в собственную ногу с целью лечения боли в суставах.

3. «Любовницы» (2-я неделя), 93 млн рублей (-14%), 327 тысяч зрителей, 11 378 сеансов Комедия Елены Хазановой благодаря эффективному позиционированию на женскую аудиторию отлично отработала 8 марта — 35,5 млн из 93 млн рублей зрители принесли фильму именно в этот день. После второго уик-энда общие сборы картины составляют 231 млн рублей. Это третий результат среди отечественных комедий в 2019 году после «Бабушки легкого поведения 2» (440 млн рублей) и «Громкой связи», разговор о которой еще предстоит. Кроме того, «Любовницы» значительно превзошли финальные сборы комедии «Женщины против мужчин» (152 млн рублей), выступавшей основным кассовым аналогом.

4. «Зеленая книга» (7-я неделя), 35 млн рублей (+1%), 107 тысяч зрителей, 2068 сеансов Общие сборы драмеди Питера Фаррелли достигли 489 млн рублей. Совершенно очевидно, что рубеж в 500 млн рублей главному победителю «Оскара» этого года все же покорится. Причем, судя по всему, этим дело не кончится: фильм замахнулся на результат такого кассового хита, как «Мальчишник. Часть III», собравшего в 2013-м 551 млн рублей.

5. «Громкая связь» (4-я неделя), 33 млн рублей (-18%), 110 тысяч зрителей, 2593 сеанса

Ремейк «Идеальных незнакомцев» демонстрирует добротную работу на длинной дистанции. После четырех недель в копилке фильма уже 491 млн рублей. Это позволило комедии укрепиться на втором месте среди отечественных картин 2019 года вслед за «Т-34» (2,25 млрд рублей).

6. «Счастливого нового дня смерти» (2-я неделя), 30 млн рублей (-53%), 107 тысяч зрителей, 5864 сеанса Сиквел комедийного хоррора не смог приблизиться к графику первой части. У той после второго уик-энда в копилке было 144 млн рублей, а новинка может похвастать сборами в размере 110 млн рублей. Но титул самого кассового хоррора 2019 года в российском прокате пока по-прежнему у «Счастливого нового дня смерти».

7. «Наркокурьер» (2-я неделя), 26 млн рублей (-39%), 77 тысяч зрителей, 2517 сеансов

Триллер Клинта Иствуда за 11 дней заработал 80 млн рублей. Фильм неплохо работает в своей нише, привлекая в основном публику в крупных городах — около трети сборов «Наркокурьеру» принесли жители Москвы.

8. «Гости» (1-я неделя), 20 млн рублей, 76 тысяч зрителей, 7130 сеансов

Очередной отечественный хоррор стартует в нижней части топ-10, и это уже никого не удивляет. У «Гостей» старт вышел примерно на уровне прошлогоднего «Фото на память» (19 млн рублей). «Рассвет» в этом году в первый уик-энд собрал больше (32 млн рублей). По средней посещаемости (10 человек на одном сеансе) «Гости» — худший фильм в десятке. Одним словом, мы продолжаем наблюдать кризис отечественных ужастиков. Причем это одновременно кризис и идей, и перепроизводства.

9. «Родители легкого поведения» (1-я неделя), 18 млн рублей, 50 тысяч зрителей, 2682 сеанса

Независимая комедия с Сальмой Хайек и Алеком Болдуином ничем не удивила, собрав на старте примерно столько же, сколько ее аналоги в диапазоне от «Любви по-взрослому» (16,4 млн рублей) до «Любите Куперов» (18 млн рублей) и «Укради мою жену» (20 млн рублей). На большее рассчитывать было сложно ввиду переизбытка в прокате куда более амбициозных фильмов комедийного жанра.

10. «Алита: Боевой ангел» (4-я неделя), 16 млн рублей (-68%), 61 тысяча зрителей, 2660 сеансов Фантастический боевик Джеймса Кэмерона и Роберта Родригеса заработал за месяц проката в России 748 млн рублей и сумел превзойти финальные сборы «Первому игроку приготовиться» (739 млн рублей). А вот до итоговых сборов еще одного аналога — картины «Валериан и город тысячи планет» (793 млн рублей) — добраться уже не суждено.