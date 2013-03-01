«Звезда родилась» о летающих слонах: Первая реакция на «Дамбо»

Студия Disney сейчас активно выпускает игровые ремейки собственных классических мультфильмов. Несколько проектов уже получили новую жизнь на экране, а теперь настал черед Дамбо, крохотного слоненка с большими ушами. За цирковую историю взялся Тим Бёртон, ранее переработавший для современной аудитории «Алису в Стране чудес».

Первые зрители уже смогли посмотреть «Дамбо» и в большинстве своем остались довольны. Несмотря на предыдущие реакции на компьютерного Дамбо, теперь многие хвалят очаровательного слоненка, называя его главной звездой. Зрители также считают, что Бёртон снял свой лучший за долгое время фильм.

Вот что они пишут.

«Не знал, чего ожидать, но я могу сказать, что „Дамбо“ — по-настоящему душевное развлекательное кино, на которое точно стоит потратить ваше время. Приятный актерский состав, но спецэффекты Дамбо настолько выразительные, что он сразу становится настоящей звездой фильма».