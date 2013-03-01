«Звезда родилась» о летающих слонах: Первая реакция на «Дамбо»

Студия Disney сейчас активно выпускает игровые ремейки собственных классических мультфильмов. Несколько проектов уже получили новую жизнь на экране, а теперь настал черед Дамбо, крохотного слоненка с большими ушами. За цирковую историю взялся Тим Бёртон, ранее переработавший для современной аудитории «Алису в Стране чудес».
Первые зрители уже смогли посмотреть «Дамбо» и в большинстве своем остались довольны. Несмотря на предыдущие реакции на компьютерного Дамбо, теперь многие хвалят очаровательного слоненка, называя его главной звездой. Зрители также считают, что Бёртон снял свой лучший за долгое время фильм.
Вот что они пишут.
«Не знал, чего ожидать, но я могу сказать, что „Дамбо“ — по-настоящему душевное развлекательное кино, на которое точно стоит потратить ваше время. Приятный актерский состав, но спецэффекты Дамбо настолько выразительные, что он сразу становится настоящей звездой фильма».
«Переосмысление „Дамбо“ от Disney взлетает выше, чем ожидают зрители, благодаря универсальной истории, своевременным темам и милейшему CGI-слону, способному растопить даже самые холодные неживые сердца».
«Мне очень понравился „Дамбо“. Красивое и фантастическое кино с чрезвычайно душевным CGI-слоном в главной роли. Довольно-таки простая история, так что не ждите большой глубины от персонажей. Но все равно я получил огромное удовольствие во время просмотра, и это лучший фильм Бёртона за последние несколько лет».
«Чудесно. Прекрасная история, которая сильно отличается от оригинала, способна заставить прослезиться любого. Актерский состав идеально работает вместе на экране. Один из лучших фильмов Тима Бёртона за долгое время».
«Сам Дамбо — неотразимый взрыв нежности. Он поднимает настроение каждый раз, когда вылетает на экран! Дэнни ДеВито со своей уморительной игрой — настоящая звезда. Шаблонно и мелодраматично, но все равно лучше, чем все прошлые игровые ремейки Disney».
«Мне понравился „Дамбо“. Фантастическая работа дизайнеров и художников-постановщиков, с неожиданным/необходимым посланием о защите прав животных. Один из лучших игровых фильмов Бёртона за несколько лет. В отличие от большинства адаптаций Disney, здесь скорее 35% адаптации и 65% сиквела, что прикольно».
«Я понимаю, что звучу так, словно фильм не вызвал у меня восторгов, но он очень приятный и, определенно, значительно лучше „Красавицы и чудовища“ и „Мэри Поппинс возвращается“. Для понимания: единственные игровые ремейки Disney, которые мне понравились, — „Книга джунглей“ и „Золушка“».
«У „Дамбо“ приятные взгляды в пользу защиты прав животных, завернутые в незаметный бунтарский метакомментарий о банде аутсайдеров, выступающих против корпоративного истеблишмента. Художественный дизайн яркий, ослепительный и утонченный. CGI-слон невероятно очаровательный».
«Посмотрел „Дамбо“ на прошлой неделе. Несмотря на отличную графику, прикольного Майкла Китона и очаровательного толстокожего, фильм все равно не может заставить так переживать за происходящее, как это делал оригинал. Человеческие истории выглядят недоделанными, что портит общее впечатление».
«Дамбо очень милый. Но, к несчастью, несмотря на отличный визуальный ряд, фильму не хватает искренности и души, которые сделали анимационный оригинал классикой. Фильм слишком ненатуральный, а чрезвычайно талантливый актерский состав слегка растрачен на плоских персонажей и отношения».
«„Дамбо“ — „Звезда родилась“ фильмов о летающих слонах».
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