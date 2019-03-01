Морган Фриман получил роль в сиквеле «Телохранителя киллера»

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Лауреат премии «Оскар» Морган Фриман присоединился к актерскому составу фильма «Телохранитель жены киллера» — сиквела экшен-комедии «Телохранитель киллера».

Райан Рейнольдс и Сэмюэл Л. Джексон вернутся в продолжении в знакомых ролях, а центральным персонажем второго фильма станет Сельма Хайек, сыгравшая жену киллера в исполнении Джексона.

Патрик Хьюз, режиссер первого фильма, поставит сиквел. Том О’Коннор напишет сценарий продолжения.

В продолжении профессиональный телохранитель Майкл Брайс привлекает старых знакомых, киллера и его жену, для специальной операции в районе Амальфитанского побережья. Их цель — остановить кибератаку, которая может привести к краху Европейского союза.

Съемки продолжения стартуют в марте.

В первом фильме телохранитель мирового уровня вынужден охранять киллера, которого все мечтают убить. Он и сам с удовольствием прикончил бы этого гада, но работа есть работа. Смертельные враги в прошлом, они вынуждены объединиться в настоящем, чтобы выжить. Однако их методы настолько различны, а принципы противоположны, что выживание под большим вопросом. При бюджете в 30 млн долларов лента собрала в мировом прокате 176 млн долларов.

22 августа зрители смогут увидеть Фримана в боевике «Падение ангела», а 23 мая он появится в кинотеатрах в триллере «Ядовитая роза».

Источник: Deadline

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