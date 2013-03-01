Том Холланд снимется в новом фильме режиссеров «Войны бесконечности»

Том Холланд планирует исполнить главную роль в драме «Черри» (Cherry) — новом режиссерском проекте Энтони и Джо Руссо, постановщиков «Войны бесконечности». Сейчас актер ведет переговоры относительно съемок в картине.

Джессика Голдберг («Путь») напишет сценарий фильма, основанного на одноименном автобиографическом романе Нико Уокера.

Уокер — отставной армейский медик, вернувшийся из Ирака с недиагностированным посттравматическим синдромом. В попытке совладать с тяжелыми воспоминаниями о войне он начинает злоупотреблять опиатами и в итоге, чтобы поддержать свою зависимость, берется грабить банки. Уолкера арестовали в 2011 году и приговорили к девяти годам заключения. Книгу о своих злоключениях он писал в тюрьме.

В 2019 году Холланд вернется на экраны в роли Человека-паука в блокбастерах «Мстители: Финал» и «Человек-паук: Вдали от дома». Сейчас актер занят на съемках триллера «Дьявол навсегда».

Источник: Variety