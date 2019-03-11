Слух дня: Группа Queen хочет выпустить сиквел «Богемской рапсодии»

Руди Долезал, режиссер клипов и близкий друг группы Queen, признался в интервью, что музыканты сейчас активно обсуждают возможность создания продолжения байопика «Богемская рапсодия». По его словам, главная причина разговоров о сиквеле — прокатный успех первого фильма.

«Я уверен, что менеджер Queen Джим Бич планирует сиквел, который начинается после концерта Live Aid», — добавил Долезал.

Представители продюсера Грэма Кинга опровергли информацию о возможном сиквеле.

«Богемская рапсодия», вышедшая осенью 2018 года, рассказывает о становлении и восхождении на музыкальный олимп группы Queen, начиная с первых выступлений в клубах и заканчивая масштабным благотворительным концертом. В центре сюжета находится Фредди Меркьюри, сын иммигранта, который пытается с помощью музыки найти свое место в мире.

Изначально фильм снимал Брайан Сингер, но постоянное отсутствие на съемочной площадке и конфликты с актерами заставили студию отстранить его от работы над картиной. В итоге ее закончил Декстер Флетчер, хотя в титрах осталось имя Сингера.

Проблемы на производстве не помешали «Богемской рапсодии» добиться оглушительного успеха в прокате. При бюджете в 52 млн долларов фильм собрал в мировом прокате 875 млн долларов. Картина также стала четырехкратным лауреатом премии «Оскар-2019» и принесла Рами Малеку заветную статуэтку за роль Меркьюри.

Источник: Page Six