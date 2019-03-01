Тайка Вайтити поставит пилот сериала «Бандиты во времени»

Режиссер третьего «Тора» Тайка Вайтити поработает с Apple над сериалом «Бандиты во времени», основанным на одноименном фильме Терри Гиллиама. Вайтити напишет и поставит пилотный эпизод проекта, а также выступит в качестве исполнительного продюсера совместно с Гиллиамом и Дэном Халстедом.

Фильм рассказывает о 11-летнем Кевине, обнаружившем у себя в комнате шестерых странных посетителей — путешествующих во времени бандитов. Вслед за ними появляется еще более странный дух Верховного Существа, преследующего предприимчивых хронопреступников, и они вынуждены бежать, прихватив с собой мальчика.

Карлики объясняют Кевину, что они перемещаются во времени в поисках сокровищ. В этом им помогает специальная карта с указанием дыр, через которые можно скакать в прошлое и возвращаться обратно. Карлики были подчиненными Верховного Существа, но из-за некоторых разногласий решили сбежать от него вместе с картой и теперь вынуждены постоянно перемещаться во времени.

С помощью заветной карты герои путешествуют из одной эпохи в другую и попадают в самые удивительные ситуации: они оказываются в компании подвыпившего Наполеона Бонапарта и царя Агамемнона, отправляются в плавание на корабле морского монстра и злополучном «Титанике», гостят в Шервудском лесу у Робин Гуда и пытаются выбраться из заточения Вечной Пустоты. Но, помимо могущественного хозяина карты, ею хочет завладеть и Воплощение Зла, заточенное Высшим Существом в крепость Вечного Мрака.

Сериал разрабатывается для стрим-платформы Apple, но в каком виде и когда он выйдет, пока не сообщается.

Вайтити недавно поставил для Disney+ эпизод сериала «Мандалорец», а также приложил руку к созданию «Чем мы заняты в тени» — многосерийного продолжения «Реальных упырей». Сейчас режиссер заканчивается работу над картиной «Кролик Джоджо».

Источник: Deadline