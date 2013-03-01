Трейлер «Высшего общества»: Идеальный человек в космическом вакууме

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Где-то за пределами Солнечной системы группа заключенных на борту космического корабля направляется к черной дыре, угрожающей Земле. Но миссия по спасению — лишь прикрытие. Втайне от участников экспедиции на борту проводится эксперимент по созданию идеального человека. Так Монте (Роберт Паттинсон), добровольно отказавшийся от любви и интимных отношений, становится отцом девочки, которой в будущем суждено изменить все.

Премьера фильма прошла на кинофестивале в Торонто, где он поразил зрителей и критиков. Классик французского кино Клер Дени попробовала себя в фантастике и сделала загадочную картину о природе человеческого и поисках себя в пустой и безразличной Вселенной. Подробнее о «Высшем обществе» КиноПоиск рассказывает здесь.

ТА «Русский репортаж» покажет «Высшее общество» на английском языке с субтитрами 26 марта в московском кинотеатре «Октябрь», где ленту представит кинокритик Стас Тыркин. В широкий прокат картина выйдет 11 апреля.

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