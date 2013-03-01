Трейлер комедии «Хорошие мальчики»: Детки в порядке

«Хорошие мальчики» — история троих друзей-шестиклассников, планирующих посетить крутую вечеринку. Но прежде они должны хорошенько подготовиться, чтобы не ударить в грязь лицом. Так начинается безумное путешествие по долине Сан-Фернандо, в котором надо вернуть наркотики, украсть пиво и починить сломанного дрона — все это нужно сделать, пока родители не вернулись домой.

Сет Роген и Эван Голдберг спродюсировали новую комедию в духе «SuperПерцев», только место старшеклассников здесь заняли 12-летние ребята во главе с Джейкобом Тремблеем, знакомым зрителю по фильмам «Чудо» и «Комната». Герои ругаются матом, попадают в странные ситуации и пытаются разобраться с девочками. В начале трейлера даже специально высмеивается то, что по правилам юные актеры могут все это говорить и делать в кино, но посмотреть на себя в фильме не могут.