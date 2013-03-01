Американский бокс-офис: Капитан, улыбнитесь

В тексте указаны сборы в США и Канаде с 8 по 10 марта. Данные предварительные и могут измениться. 1. «Капитан Марвел» (1-я неделя), 153 млн долларов, 4310 кинотеатров 21-й фильм киновселенной об инопланетной летчице Кэрол Дэнверс в исполнении Бри Ларсон сразу взлетел в небеса. Disney осторожно рассчитывала на 125 миллионов в первый уик-энд, но сборы ушли за 150. Перечислим главные статистические достижения, которые следуют за этой цифрой: третий в истории результат одного мартовского уик-энда (после «Красавицы и чудовища» и «Бэтмен против Супермена»), седьмой лучший старт для фильма Marvel, семнадцатый лучший старт вообще. Еще красивее результаты за границей. В одном Китае «Капитан» собрала почти 90 млн долларов, а общие цифры по всему миру за первые выходные — 450 миллионов. Это шестое место в истории. Некоторые суверенные государства получают меньше прибыли за год, чем тентпол Marvel за три дня. Зрители, как обычно, в восхищении от сверхспособностей марвеловской команды (высшая оценка A на CinemaScore), критики чуть более сдержанны (80% положительных отзывов, по подсчетам Rotten Tomatoes). Так или иначе, кино может не нравиться, но невозможно спорить с тем, что почти любой диснеевский релиз — шедевр маркетинга. Это касается и знаменитых сцен после титров, анонсирующих следующий фильм франшизы сразу после того, как зрители посмотрели предыдущий, и традиционной рекламной кампании. Пиарщики студии сделали акцент на тех особенностях, которые отличают «Капитана Марвел» от других фильмов франшизы — например, на 1990-х как времени действия, а также, разумеется, на участии котика. Но, прежде всего на том, что впервые в фильмах Marvel главный герой — это супергероиня.

DC успела раньше с «Чудо-женщиной», так что «Капитан Марвел» уже не могла стать вехой в истории голливудской эмансипации (какой была «Черная Пантера» в прошлом году). Тем не менее сам фильм недвусмысленно указывает на то, что Кэрол Дэнверс задумана как образец подражания для маленьких девочек. С этой целью в сюжет специально и введена маленькая девочка. Релиз 8 марта тоже неслучаен. В США это не государственный выходной, но дата широко известная, причем не как день цветов и открыток, а как день митингов и феминистских акций. Что касается «Чудо-женщины», то «Капитан» побила ее первый уик-энд почти в полтора раза (у амазонки Галь Гадот было 103 миллиона на старте). Но, в отличие от фильма DC, не смогла переломить гендерную тенденцию своего жанра. Среди публики «Чудо-женщины» мужчин было меньше, чем женщин — всего на несколько процентов, но для супергеройского кино и это большая редкость. А вот из зрителей «Капитана Марвела» женщин оказалось лишь 45%. Больше обычного, но все же. Судя по обычной прокатной динамике франшизы, американские сборы «Капитана» уйдут хорошо за 400 миллионов. А кроме Disney и Marvel, мощный старт фильма — благо и для всего Голливуда в целом. Выручка фильма больше, чем у всей индустрии за прошлый уик-энд, и впервые за этот год общие цифры бокс-офиса превзошли те же выходные 2018-го.

2. «Как приручить дракона 3» (3-я неделя), 14,7 млн долларов (-51,1%), 4042 кинотеатра (-244)

Марвеловская машина не оставила шансов конкурентам. За одним исключением, по всей десятке падение по отношению к прошлой неделе не меньше 40%. Среди прочих «Капитан» подрезала крылья драконам Universal, и о рекорде франшизы мечтать уже не приходится (притом что триквел показал лучший старт среди фильмов серии). Но в целом полет нормальный: на четвертой неделе проката фильм заработал почти 120 миллионов в Америке и еще 315 миллионов в остальном мире.

3. «Мэдея на похоронах» (2-я неделя), 12 млн долларов (-55,5%), 2442 кинотеатра Комический бенефис Тайлера Перри тоже не добрался даже до половины своих же сборов прошлой недели. Сварливая черная женщина Мэдея, в образе которой выступает сам Перри, сейчас имеет уже 45 миллионов сборов в Америке. Бюджет фильма неизвестен, но не стоит сомневаться, что он был копеечным и уже отбился. Правда, «Мэдея» — сугубо американский феномен, так что зарубежных сборов у нее почти нет (всего четыре территории, лучший результат — 120 тысяч долларов в ЮАР).

4. «ЛЕГО Фильм 2» (5-я неделя), 3,8 млн долларов (-42%), 2930 кинотеатров (-528)

Обитатели пластмассового мира продолжают свой путь к сотне миллионов в домашнем прокате. Даже с учетом зарубежных цифр (67 миллионов) сборы «ЛЕГО» нельзя назвать большой удачей: они сильно отстают и от первого фильма, и от «ЛЕГО Бэтмена».

5. «Алита: Боевой ангел» (4-я неделя), 3,2 млн долларов (-55,7%), 2374 кинотеатра (-722) Кибербоевик Роберта Родригеса и продюсера Джеймса Кэмерона сместился сразу на две строчки вниз. На сегодняшний день его сборы в Америке — 78 миллионов, что гораздо меньше того, что картина заработала в Китае (113 миллионов). Но от китайских сборов компания Fox получает не половину, как обычно, а четверть. Так что даже успех в Азии не поможет «Алите» добраться до 500 миллионов мировых сборов, которые ей нужны, чтобы отбиться в прокате. Сейчас в этой графе 382 миллиона.

6. «Зеленая книга» (17-я неделя), 2,5 млн долларов (-45,6%), 2097 кинотеатров (-544)

Ретро Питера Фаррелли продолжает катиться по волне оскаровского успеха. Лучший фильм прошлого года по версии киноакадемии заработал уже 80 миллионов в США и Канаде и еще вдвое больше за рубежом.

7. «Ну разве не романтично?» (4-я неделя), 2,4 млн долларов (-46,6%), 2223 кинотеатра (-1102) Очень хорошо держится пародийный ромком с Ребел Уилсон, который кинотеатры почему-то назначили главной жертвой «Капитана Марвел». С прошлой недели число экранов, где показывают фильм, уменьшилось на треть. Тем не менее он сохранил свою седьмую строчку, а сборы дошли уже до 44 миллионов.

8. «Борьба с моей семьей» (4-я неделя), 2,18 млн долларов (-53%), 2455 кинотеатров (-400)

Флоренс Пью вместе со своей спортивной семьей поборола Изабель Юппер, оттеснив ее на девятую строчку с небольшим перевесом. Сейчас у рестлерского фильма 18,6 миллиона сборов.

9. «В объятиях лжи» (2-я неделя), 2,16 млн долларов (-51,8%), 2417 кинотеатров (+6) Никто не ждал, что инди-триллер с французской актрисой станет в Америке блокбастером, пусть даже эта актриса — Юппер, о которой в США хотя бы слышали. Фильм пробыл в хвосте первой десятки две недели и в следующий уик-энд покинет ее.

10. «Аполлон-11» (2-я неделя), 1,3 млн долларов (-19%), 405 кинотеатров (+285)

Документальный фильм с космическими съемками и без говорящих голов в свою первую неделю шел только в IMAX. Но оттуда его потеснила все та же «Капитан Марвел», так что картина об экспедиции на Луну перешла в обычные залы, заодно увеличив их количество. «Аполлон-11» совсем недавно показали на фестивале «Сандэнс», и восторги критиков еще не стихли; в прессе много пишут про уникальные кадры, снятые на 70-миллиметровую пленку, некоторые из которых раньше не публиковались. Интересно, что после игрового «Человека на Луне», для которого NASA также предоставило редкие записи той же экспедиции, не прошло и полугода.