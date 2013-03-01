Новая экранизация игры «Doom» выйдет осенью 2019-го

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«Doom: Аннигиляция» — очередная попытка студии Universal экранизировать знаменитый шутер от первого лица — выйдет на цифровых носителях осенью 2019 года. Полное название и дату релиза выяснили на сайте DreadCentral, где также появились первые кадры из фантастического боевика.

«Doom: Аннигиляция»«Doom: Аннигиляция»
«Doom: Аннигиляция»«Doom: Аннигиляция»
«Doom: Аннигиляция»«Doom: Аннигиляция»

О готовящейся экранизации стало известно в апреле 2018 года. Тогда студия никак не подтвердила информацию о проекте, но источники сообщили, что он разрабатывается исключительно для VOD-сервисов.

«Doom: Аннигиляция» не продолжение «Doom» 2005 года, где снимались Карл Урбан, Розамунд Пайк и Дуэйн Джонсон. Новый фильм вместо этого вновь расскажет знакомую историю об отряде морпехов, прибывающих на научную базу на одной из марсианских лун. Они прилетают на сигнал бедствия и по прибытии обнаруживают, что местные ученые открыли портал в ад, а по коридорам бродят разнообразные монстры.

Новую картину поставил Тони Гиглио, режиссер фильма «Хаос» и нескольких сиквелов боевика «Смертельная гонка».

Источник: DreadCentral

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